Le Slava’s Snowshow donne rendez-vous aux Lyonnais avec le clown Assissaï pour vivre des moments de magie et de poésie qui se jouent aussi bien sur scène que dans la salle !

Voilà vingt-cinq ans qu’Assissaï, clown de théâtre mélancolique et hirsute, inventé par le Russe Slava Polunin, parcourt les scènes du monde entier avec ses compagnons tout aussi loufoques qu’étranges.

Le Slava’s Snowshow est devenu la référence du spectacle de clown réjouissant les enfants mais aussi les grands. Il est le spectacle de Noël à ne pas rater (on l’a vu il y a quelques années) proposé par la Maison de la danse sur une longue série de dates, histoire de lâcher prise, de rêver et de rire ensemble !

Habillé en barboteuse jaune et pantoufles rouges, Assissaï embarque les spectateurs dans son univers enneigé pour une expérience visuelle hors du commun où bulles de savon, tempête de neige monumentale et créatures vertes fantasmagoriques leur réservent des moments extraordinaires et poétiques, les plongeant dans leurs souvenirs d’enfance.

Maîtrisant l’art du mime et du clown à merveille, Slava Polunin a inventé un théâtre de clown qui dévoile les multiples facettes de notre humanité et rend au passage un hommage à ses maîtres : Charlie Chaplin et le mime Marceau !

Slava’s Snowshow de Slava Polunin – Du 30 novembre au 11 décembre à la Maison de la danse