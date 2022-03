Livraison de repas : la plateforme Lyon Eats trouve la recette du succès

La plateforme de livraison lyonnaise de repas à domicile fête sa première année d'existence et tire son épingle du jeu dans un marché très concurrentiel. C'est le Petit Poucet lyonnais de la livraison de repas à domicile face aux ogres anglo-saxons chaussés leurs bottes de sept lieues. Lancée en mars 2021, Lyon Eats souffle son premier anniversaire. Inscrite comme la "plateforme éthique lyonnaise de commande en ligne" et créée en réaction aux grandes plateformes anglo-saxonnes qui monopolisent marché, Lyon Eats compte désormais comme un véritable acteur du marché. Un marché haussier due à la généralisation des pratiques de livraison et dont la part dans le chiffre d'affaires de la restauration a atteint 15% en 2020 et devrait peser autour de 20% en 2024. Dans ce marché où la concurrence est très agressive en termes de communication, on s'en sort très bien."

Khalis Kadjeres, co-fondateur de Lyon Eats "Nous sommes très contents, explique à Lyon Capitale Khalis Kadjeres, l'un des deux co-fondateurs de Lyon Eats. Dans ce marché où la concurrence est très agressive en termes de communication on s'en sort très bien. " Les chiffres donnés par la plateforme lyonnaise témoignent de cette dynamique : en un an, 13 050 commandes (livraison et click & collect) ont été enregistrées, soit près de 36 par jour, pour un panier moyen de 31 euros; 400 000 euros de commande ont été passé pour les 55 restaurants partenaires (pré-sélectionnés pour "garantir un service de qualité"). Quant à l'application Lyon Eats, disponible sur Appstore et Google Play Store, elle a été téléchargée 10 000 fois depuis son lancement en septembre (soit près de 50 fois par jour). "C'est très positif. Nous sommes très enthousiastes pour l'avenir". Lyon Eats compte passer la barre des 100 restaurants référencés prochainement. TEST

En février 2021, Lyon Capitale avait testé un repas (1 assiette shawarma, 1 pita falafel et 1 tiramisu) chez Toda (166 rue Cuvier, 6e) via Lyon Eats et via Uber Eats, à faire livrer au journal (51, avenue Foch, 6e), soit 1,4 km.

Lyon Eats Uber Eats Montant commande / Prix payé par le client 27,00 € 28,16 € Commission 0,00 € 8,45€ HT soit 10,14€ TTC Encaissement restaurant 19,50€ TTC 18,02€ TTC Encaissement livreur 4,50€ TTC (+ 3€ pour Stuart) 3,00 € Encaissement plateforme Abonnement mensuel 39€ ou 89€ 7,14€ TTC

