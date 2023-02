L'Université Lyon 2 lance son appel à résidences d'artistes

Les compagnies artistiques peuvent envoyer leur candidature jusqu'à la fin du mois, pour participer à un projet de résidence organisé sur 9 jours au printemps.

L’Université Lumière Lyon 2 propose pour la deuxième année consécutive un appel à projet « résidence d’artistes » pour deux compagnies artistiques. Le but : proposer aux artistes un lieu pour le développement de leur projet, au cœur du campus, sur 9 jours au mois de juin 2023. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 24 février 2023.

L'équipe ou l'artiste retenu sera accueilli gracieusement sur le plateau de l’amphithéâtre culturel du campus Porte des Alpes, doté de 430 places et d’un équipement scénique professionnel. Un accompagnement technique lui sera également proposé.

Un projet en accord avec les domaines de formation

En contrepartie, une à deux représentation(s) ainsi qu’un temps de médiation et de rencontre avec le public étudiant seront programmés au cours de l’année scolaire 2023-2024. L'objectif ? "Offrir à l’équipe retenue un premier espace de représentation, de diffusion et d’échange autour de sa création", indiquent les porteurs de projet.

Toutes les candidatures seront considérées, même si les compagnies locales seront privilégiées. Une condition technique est par ailleurs requise : "témoigner d’une expérience professionnelle dans la conception et la réalisation de projets artistiques et culturels". Afin de garder le lien avec l’Université, le projet devra entrer en résonance avec ses domaines de formation (Arts, lettres, langues ; Droit, économie, gestion ; Sciences humaines et sociales ; Sciences, technologie, santé) ou avec les 8 pôles de spécialité (Action publique et citoyenneté ; Genre ; Humanités numériques, Individus et sociétés connectées ; Médiations, création ; Mémoires et patrimoine ; Travail ; Villes et mobilités ; Vulnérabilités, inclusions,

inégalités).

Les dossiers de candidature sont à déposer en ligne avant le 24 février.