Enzo Taghetti, opérateur technique de Luminiscence, est l'invité de "6 minutes chrono" / Lyon Capitale.

Il présente « L'Odyssée Céleste », un spectacle immersif mêlant vidéo mapping, musique, lumière et chant en direct, installé à la basilique Saint-Bonaventure, dans le quartier des Cordeliers, jusqu'au 27 novembre. Conçue spécialement pour ce monument lyonnais, « L'Odyssée Céleste » propose aux spectateurs de découvrir l'histoire de la Presqu'île, du quartier des Cordeliers et de la basilique à travers les époques. Une expérience qui se distingue notamment de la Fête des Lumières par son caractère immersif. "Là où l'on se trouve simplement face à l'œuvre, ici, on est vraiment à l'intérieur de l'œuvre", explique Enzo Taghetti. Pour adapter les projections à l'architecture du lieu, un scan complet de la basilique a été réalisé afin de créer des contenus épousant ses voûtes et ses formes. Le principal défi technique a ensuite consisté à coordonner vidéo, son et lumière. Une dizaine de personnes ont participé au montage du spectacle, qui comprend également de la musique et du chant en direct avec un chœur.

Valoriser le patrimoine lyonnais

Au-delà de l'expérience artistique, le spectacle entend aussi faire redécouvrir un monument situé au cœur de Lyon, mais parfois méconnu des habitants. "L'objectif est surtout de faire découvrir cette basilique, située aux Cordeliers, devant laquelle beaucoup de personnes passent sans spécialement s'y attarder, et de la faire découvrir de l'intérieur", souligne l'opérateur technique. L'initiative comporte également une dimension patrimoniale : une partie des recettes est reversée pour contribuer à la préservation du patrimoine lyonnais, au sens large, et pas uniquement celui de Saint-Bonaventure. Pour Enzo Taghetti, l'intérêt du spectacle réside avant tout dans cette immersion : "On est entouré de projections, avec un son spatialisé. C'est vraiment quelque chose qui vaut le coup d'être vu et vécu." « L'Odyssée Céleste » est proposée à la basilique Saint-Bonaventure jusqu'au 27 novembre, avec des tarifs à partir de 15 euros. Les enfants sont également les bienvenus.

Plus de détails dans la vidéo :

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La retranscription complète de l'émission avec Enzo Taghetti :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission « 6 minutes chrono », le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous allons parler de culture et d'un spectacle inédit à Lyon. Il s'appelle « L'Odyssée Céleste » et se tient à la basilique Saint-Bonaventure, au cœur de la Presqu'île, à côté de la station de métro Cordeliers.

Il a lieu du mercredi au samedi, jusqu'au 27 novembre. Retenez bien cette date : c'est la dernière représentation. Il s'agit d'un spectacle, d'une création immersive et inédite, organisée par Luminiscence. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Enzo Taghetti, opérateur technique de Luminiscence. Bonjour Enzo Taghetti, merci d'être venu sur notre plateau. Entrons dans le vif du sujet.

C'est donc un spectacle immersif, comme je l'ai dit, avec du son, de la lumière et même du chant en direct avec un chœur. Mais avant tout, de quoi parle le spectacle ? Est-ce qu'il y a une histoire ?

Le spectacle raconte l'histoire de la Presqu'île, mais aussi celle du quartier des Cordeliers et, bien sûr, celle de la basilique Saint-Bonaventure, à travers les âges, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé dans cette basilique est abordé : l'aspect historique est totalement assumé.

On suit des personnages ou plutôt des époques ?

C'est plutôt une succession d'époques. On ne suit pas de personnages en particulier, mais on raconte vraiment l'histoire de cette basilique, de ce lieu.

Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi cette basilique spécifiquement, au cœur de Lyon, pour accueillir cette nouvelle création de Luminiscence ? On comprend qu'il s'agit d'un spectacle adapté à ce lieu, vraiment unique pour la ville de Lyon et pour Saint-Bonaventure.

Ce spectacle a été conçu spécialement pour cette basilique, notamment grâce à son architecture, avec ses voûtes et ses vitraux. Il y a beaucoup de matière à travailler pour la vidéo et le vidéo mapping. C'est ce qui explique le choix de cette basilique. Un autre spectacle y a déjà été présenté l'année dernière, et celui-ci est une toute nouvelle création, qui revient expressément pour ce lieu.

C'est totalement inédit, en effet, pour les Lyonnais et les habitants du Grand Lyon, puisque les spectateurs peuvent venir de loin. Simplement, Lyon est tout de même connue pour sa Fête des Lumières, qui se tient le 8 décembre et les jours suivants.

Il existe donc une tradition dans la ville, avec de nombreux spectacles organisés dans différentes institutions et églises. Je pense notamment à la cathédrale Saint-Jean, mais il y en a d'autres. Comment « L'Odyssée Céleste » se distingue-t-elle de cet événement, sachant qu'elle se tient avant, puisque, je l'ai dit, la dernière représentation est prévue le 27 novembre ? Qu'est-ce qui distingue ce spectacle de la Fête des Lumières ?

C'est un spectacle véritablement immersif. On est dans la basilique, entouré de projections de lumière et de son. C'est ce qui le distingue d'une œuvre présentée, par exemple, lors de la Fête des Lumières : là où l'on se trouve simplement face à l'œuvre, ici, on est vraiment à l'intérieur de l'œuvre.

On s'assoit sur les chaises de l'église, c'est bien cela ? Est-ce qu'on se déplace ou est-ce qu'on reste assis ? Comment cela se passe-t-il ?

Au début, il y a un petit temps de déambulation, le temps de s'installer. Ensuite, on reste assis pendant le spectacle.

Vous l'avez dit, le spectacle mobilise du vidéo mapping en 3D, de la musique et aussi du chant en direct. Quels ont été, pour vous, les principaux défis techniques et artistiques de cette production ? Qu'est-ce qui a demandé le plus de travail pour s'adapter à cette architecture particulière, que vous avez décrite comme magnifique et qui a, en plus, été rénovée il y a peu ?

C'est un lieu assez exceptionnel. J'invite tous les Lyonnais et les habitants du Grand Lyon qui ne le connaîtraient pas à découvrir cette basilique : c'est vraiment impressionnant. Mais, pour vous, en tant qu'opérateur technique de ce spectacle, quels ont été les plus grands défis ?

Pour réaliser ce spectacle, un scan complet de la basilique a d'abord été effectué afin de créer des contenus qui épousent parfaitement toutes ses formes. Ensuite, le plus gros défi technique consiste à tout assembler : la vidéo, le son et la lumière, pour que tout fonctionne ensemble pendant le spectacle.

Combien de personnes travaillent à son montage, à peu près ?

Au montage, il doit y avoir au moins une dizaine de personnes. Pour l'exploitation, nous sommes moins nombreux. Mais le montage demande beaucoup de travail de préparation en amont et de création, qu'il s'agisse de la musique, des vidéos ou encore de la lumière.

Et qu'aimeriez-vous que le spectateur retienne ? Le spectacle dure à peu près 45 minutes, si je ne me trompe pas. Qu'aimeriez-vous qu'il retienne à la fin, en sortant du spectacle ? Est-ce plutôt l'histoire, l'émotion ? Y a-t-il quelque chose en particulier ? Ou bien une meilleure connaissance du patrimoine ? J'ai aussi l'impression qu'il y a cette volonté de montrer le patrimoine lyonnais sous un nouvel aspect : la lumière en révèle les formes. Y a-t-il un point que vous aimeriez particulièrement voir retenir ?

L'objectif est surtout de faire découvrir cette basilique, située aux Cordeliers, devant laquelle beaucoup de personnes passent sans spécialement s'y attarder, et de la faire découvrir de l'intérieur. Le fait qu'elle soit mise en valeur par la vidéo et le mapping est très important. Et, pour le patrimoine, une partie des recettes est reversée afin de préserver le patrimoine lyonnais.

C'est important de le préciser. Une partie des bénéfices de l'exploitation de ce spectacle est donc reversée pour la rénovation du patrimoine, pas forcément celui de la basilique Saint-Bonaventure : cela concerne un ensemble plus large, nous sommes d'accord ?

Oui, cela concerne le patrimoine au sens large, y compris les autres lieux où Luminiscence est présent.

Très bien. Luminiscence produit effectivement d'autres spectacles partout en France, peut-être…

Partout dans le monde même, oui, bien sûr.

Cela se développe donc. Et, pour terminer cette émission, ce sera ma dernière question : avez-vous un coup de cœur, quelque chose qui vous touche particulièrement ? Y a-t-il un aspect du spectacle que vous conseilleriez de ne surtout pas manquer ?

Ce qui me touche vraiment, c'est le fait d'être immergé dans cette basilique, comme je le disais tout à l'heure. On est entouré de projections, avec un son spatialisé. C'est vraiment quelque chose qui vaut le coup d'être vu et vécu.

Et puis surtout, cela permet d'en apprendre un peu plus sur cette basilique.

En effet, tout le monde la connaît, mais on n'y est pas forcément entré. Elle se trouve pourtant au cœur de la ville. Très bien, merci beaucoup, Enzo Taghetti, d'être venu sur notre plateau nous présenter ce spectacle.

Je le rappelle : « L'Odyssée Céleste », une création de Luminiscence, se tient à la basilique Saint-Bonaventure jusqu'au 27 novembre, avec des représentations tous les mercredis et samedis. Les réservations sont possibles sur le site. C'est simple, et le tarif est d'environ 15 euros, je crois.

À partir de 15 euros. Voilà un spectacle auquel on peut venir en famille ; les enfants sont les bienvenus. Merci d'avoir suivi cette émission.

Vous pouvez retrouver davantage de détails sur l'actualité culturelle de la ville de Lyon sur le site lyoncapitale.fr. À très bientôt.