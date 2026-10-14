La députée du Rhône Tiffany Joncour interpelle le préfet du Rhône sur la tenue du festival, prévu les 10 et 11 décembre à Villeurbanne.

Le Lyon Antifa Fest se retrouve une nouvelle fois au cœur de la polémique. Dans un communiqué de presse diffusé ce mercredi 14 octobre, la députée RN Tiffany Joncour dénonce la programmation de cet événement antifasciste, prévu les 10 et 11 décembre prochains à Villeurbanne.

L'élue d'extrême droite s'insurge notamment contre le slogan "Libérez les antifas lyonnais", affiché en soutien à des militants incarcérés dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Deranque et demande au préfet du Rhône d'intervenir contre la tenue de l'évènement.

🚨 SCANDALE : L’ANTIFA FEST, QUI SOUTIENT LES ASSASSINS DE QUENTIN DERANQUE, FINANCÉ PAR L’ARGENT PUBLIC !



Je l’avais déjà dénoncé l’année dernière, mais cette année encore, l’Antifa Fest est accessible via le Pass Culture, financé par l’État, donc par l’argent des Français !… pic.twitter.com/SfbBWb2nqz — Tiffany Joncour (@Tiffany_Joncour) October 13, 2026

Estimant que le festival véhicule des messages hostiles aux forces de l'ordre, elle a saisi la ministre de la Culture, Catherine Pégard, pour demander son retrait du Pass Culture, l'annulation des réservations et la récupération d'éventuels financements publics. L'année dernière, suite à la mobilisation d'élue de droite et d'extrême droite, l'évènement avait déjà été retiré du Pass Culture. L'édition 2026 du festival lyonnais y apparait cette année, au prix de 27,50 euros.

Tentative d'interdiction en 2025

Cette prise de position de la députée RN intervient après une édition 2025 déjà controversée. La préfecture avait notamment interdit certains concerts du festival, avant que cette décision ne soit annulée par le tribunal administratif de Lyon et que l'évènement se tienne normalement. En 2022 déjà, le festival avait du être annulé après le dissolution par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, du Groupe Antifasciste et Envrions (Gale).