Savoie : Arêches-Beaufort, le charme de la tradition savoyarde

À deux heures de Lyon en voiture, Arêches-Beaufort est un condensé du charme traditionnel de la Savoie. Avec ses chalets typiques en pierre et bois, ses paysages montagnards authentiques, la station est le cocon parfait pour s’élancer sur les pistes ou partir à l’assaut des sommets, en raquettes ou ski de randonnée. Et, bien sûr, céder à la gourmandise en se régalant de l’incontournable fromage du pays, le célèbre beaufort !

Beaufort : une gourmandise toute savoyarde

L’histoire d’Arêches-Beaufort (Arêches et Beaufort sont d’abord deux villages qui vivent à l’année, avec 2 100 habitants) est intimement liée au beaufort, surnommé le “prince des gruyères”.

Ce fromage au lait cru et entier, à pâte cuite pressée, labellisé AOP, est le résultat d’un savoir-faire ancestral originaire de Savoie et représente une part importante de son économie : plus de 600 emplois sont liés à la filière et 30 000 meules sont fabriquées chaque année.

Mais le Beaufortain abrite de nombreuses autres spécialités culinaires pour transformer votre séjour en voyage du goût : grataron (fromage au lait cru et entier de chè̀vre), crozets au sarrasin, viande du Beaufortain, pormonier (saucisse aux herbes), diots… De quoi contenter les estomacs les plus affamés après une journée en montagne.

Un domaine alpin d’exception

À 20 km d’Albertville, la station village Arêches-Beaufort, dans le massif du Beaufortain, est un petit coin de paradis pour les skieurs. Nichée entre 1 080 et 2 300 mètres, sur les contreforts du mont Blanc, elle bénéficie d’un enneigement généreux.

La station déroule, sur près de 1 300 mètres de dénivelé, 50 kilomètres de pistes dans un cadre naturel préservé. Le domaine skiable Arêches-Beaufort comporte deux secteurs, le Grand Mont et le Planay, reliés et proposant un total de 29 pistes aux profils variés, qui répondront aux attentes des sportifs confirmés mais aussi des amateurs ou des plus contemplatifs.

Forfait journée : 33,90 € par adulte, 29,20 € étudiant et senior

Forfait semaine : 175,90 € par adulte, 149,30 € étudiant et senior

Ski de randonnée

À Arêches-Beaufort, le ski de randonnée et la freerando font partie de l’ADN de la station depuis toujours. Sa situation géographique, avec ses immenses espaces vierges, à proximité d’alpages, lacs, couloirs et crêtes, en fait une destination naturelle pour le ski de randonnée.

Au cœur de la vallée, les remontées mécaniques permettent d’accéder à d’innombrables hors-pistes de plus de 1 000 mètres de dénivelé négatif. Le massif du Beaufortain, dont le plus haut sommet frôle les 3 000 mètres d’altitude, regorge à lui seul de nombreuses arêtes et de belles crêtes. Un terrain de jeu idéal pour les skieurs-alpinistes !

Le ski de rando en parcours balisés et sécurisés

En plein boom depuis une dizaine d’années, le ski de randonnée a connu un engouement particulier pendant la période du Covid ; un attrait qui n’est pas retombé avec une fréquentation toujours en progression l’hiver dernier.

Il séduit un nouveau public, désireux de fuir les remontées mécaniques et qui voit dans le ski de rando un loisir sportif plus écologique. Afin de proposer à tout un chacun de partir à la découverte de son domaine en peaux de phoque, la station et son partenaire Dynafit proposent ainsi quatre itinéraires permanents de ski de randonnée pour se familiariser avec la discipline.

Le premier parcours (traces bleu et rouge), 5 kilomètres pour 660 mètres de dénivelé positif, permet une approche en douceur du ski de randonnée, à proximité des pistes pour un retour plus tranquille.

C’est aussi l’occasion de s’échauffer et d’accéder au sommet du domaine skiable à 2 320 mètres d’altitude, avant de poursuivre sur des randonnées classiques comme celle du Grand Mont, hors de l’affluence des pistes de ski alpin. La partie bleue sillonne sur 2 kilomètres pour 330 mètres de dénivelé positif tandis que la partie rouge est plus technique.

La trace Pro débute au départ du Planay et grimpe jusqu’au sommet de la Grande Combe. Elle s’étend sur 3,2 kilomètres pour 900 mètres de dénivelé positif et s’adresse aux randonneurs avertis. Enfin, sous réserve que les conditions de sécurité soient réunies, la trace nocturne, après la fermeture des pistes, jusqu’à 20 h, permet une pratique du ski de rando sur la piste de l’Écharté, au Planay.

Le saviez-vous ?

Roger Frison-Roche, célèbre écrivain, alpiniste et explorateur, est issu d’une famille originaire de Beaufort-sur-Doron. Né à Paris, plusieurs séjours à Beaufort au cours de son adolescence, pendant la Première Guerre mondiale, éveillent en lui l’amour de la montagne.

Ski de fond

Le domaine nordique de Marcôt, situé au cœur de la vallée de Beaufort, offre aux amateurs de ski de fond plusieurs boucles de niveaux variés afin de pratiquer et progresser dans un cadre naturel idyllique.

Serpentant dans la plaine de Beaufort, autour de la base de loisirs de Marcô̂t, de son lac et de la rivière du Doron, le domaine propose plus de 24 kilomètres de pistes balisées (préparées pour le fond classique et le skating).

Deux départs possibles : depuis Beaufort ou de la base de loisirs de Marcô̂t où un parking est à la disposition des vacanciers. Des tracés sont proposés aux skieurs qui peuvent aussi perfectionner leur pratique grâce aux cours dispensés par l’ESF.

Nouvelle tendance : la freerando

Pratique de hors-piste comme le ski de rando, la freerando – contraction de freeride et randonnée – met davantage l’accent sur la descente que sur la montée.

Depuis plusieurs saisons, cette nouvelle tendance privilégie les itinéraires proches des domaines skiables pour bénéficier des remontées mécaniques. La montée, complétée avec les skis, en peaux de phoque, permet ainsi de s’élancer sur des espaces vierges.

Arêches-Beaufort propose plusieurs itinéraires mythiques en freerando, comme le tour du Grand Mont, les Combettes ou encore les couloirs de Tête Rouge et du Chornais.

Une station engagée dans le développement durable

Aujourd’hui engagée dans une démarche environnementale pour obtenir le Flocon Vert, Arêches-Beaufort est la première commune de France à̀ avoir signé, en 2007, la Charte nationale en faveur du développement durable dans les stations de montagne.

La station met ainsi à la disposition des vacanciers des navettes gratuites qui sillonnent les villages afin de limiter l’utilisation de véhicules personnels. Dans un même esprit, des consignes à ski chauffées, au départ des remontées mécaniques, visent à encourager l’emprunt des navettes gratuites.

À noter, l’altitude du domaine skiable et son orientation au nord lui confèrent un bon enneigement tout au long de la saison et un besoin d’enneigeurs très limité (seulement 15 % du domaine en est équipé sur les parties basses).

Pierra Menta, une course mythique

C’est le rendez-vous incontournable de l’élite mondiale du ski-alpinisme. Chaque année, depuis plus de trente ans, cette course se déroule sur les pentes du Grand Mont. Elle rassemble plus de 200 cordées de deux skieurs pour une course exigeante de quatre étapes en quatre jours. La Pierra Menta est organisée du 13 au 16 mars 2024.

La star de l’ultra-trail et ski-alpinisme Kílian Jornet la tient en haute estime : “C’est une course qui fait partie de l’histoire du ski-alpinisme. En quatre jours, on découvre la région, on voyage sur tout le massif du Beaufortain, on monte les arêtes, on fait de belles descentes avec de beaux paysages : c’est du vrai ski-alpinisme ! Il y a aussi un formidable esprit de partage, avec le coéquipier d’abord, mais aussi avec le public, avec tous ces spectateurs, c’est incroyable !”

L’étape de la Pierre

Pour les amateurs de ski-alpinisme voulant marcher sur les traces des coureurs d’élite de la Pierra Menta, l’étape de la Pierre, le 7 janvier 2024, propose deux parcours. Un premier de 1 800 mètres de dénivelé pour les coureurs de 21 à 99 ans, un autre de 800 mètres de dénivelé pour les coureurs de 15 à 99 ans. Ce sont plus de 500 coureurs qui s’affronteront sur des tracés aussi techniques et difficiles que ceux proposés lors de la Pierra Menta, avec beaucoup de manipulations (enchaînement de montées et descentes) et de forts dénivelés à gravir le plus vite possible !

Tarif : 40 €

Où manger ?

• La table de Joséphine

Cuisine du chef Ludovic Blanc, inspirée des recettes de sa grand-mère

04 79 38 10 67

• Restaurant Les 9 névés

Mets confectionnés à partir des produits de la région - 04 79 32 69 22

• Le Grand-Mont

Cuisine traditionnelle de produits frais

04 79 38 33 36

Où loger ?

• Hôtel 3 étoiles Les Ancolies, ambiance chaleureuse et décoration savoyarde

04 79 38 10 67

• Le chalet du Bersend, dans un hameau traditionnel entre Arêches et Beaufort

Chambres d’hôtes et gîtes

06 73 05 64 53

• Une nuit en igloo, à 2 000 mètres d’altitude.

Des igloos équipés de matelas douillets et de couettes bien chaudes avec au réveil une vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc

04 72 53 85 19

Événements

• Le Grand Parcours du samedi 13 janvier au dimanche 14 janvier 2024

Week-end de perfectionnement au ski de randonnée organisé par le Club alpin français de Savoie

• Sommets du Rire du jeudi 25 janvier au samedi 27 janvier 2024. Festival et tremplin pour les humoristes, 3 jours de stand up !

• La Pierra Menta du mercredi 13 mars au samedi 16 mars 2024. LA compétition internationale de ski alpinisme ! (lire page suivante)

Comment s’y rendre ?

• Comptez 2 heures en voiture depuis Lyon.

• En train, depuis Lyon, changez à Albertville pour un bus (trois fois par jour).