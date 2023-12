Les dix évènements qui ont marqué Lyon en 2023

L'année a été intense à Lyon. Avec un premier semestre marqué par les manifestations parfois violentes contre la réforme des retraites. Le décès de Gérard Collomb a marqué la fin d'année avec des adieux émouvants.

De janvier à juin, la contestation sociale contre la réforme des retraites

Une voiture en proie aux flammes le long du cortège de la manifestation sur l'avenue Jean-Jaurès. (Photo de JEFF PACHOUD / AFP)

Le 19 janvier 2023 marque le début d'un mouvement de contestation inédit contre la réforme des retraites. A Lyon, entre 23 000 et 38 000 se rassemblent au cours de ce qui est, à l'échelle nationale, la plus forte mobilisation des trente dernières années. Les manifestations se suivront semaines après semaines, ponctuées par des cortèges sauvages nocturnes. Le 49.3 déclenché en mars fait basculer le mouvement dans une phase moins contenue, plus violente. C'est début juin seulement que le mouvement s'essoufflera, face à une oreille présidentielle restée sourde à des cortèges historiquement denses. A Lyon, le corps syndical local s'en souvient, plus uni que jamais pour faire entendre sa voix,

5 mai 2023 : Textor prend le pouvoir à l’OL

@OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La vente du club avait été officialisée quelques mois plus tôt pour un montant de plus de 800 millions d’euros. Au printemps, John Textor devient président du club de football à la place de Jean-Michel Aulas qui avait occupé ce fauteuil pendant 36 ans. Le club est alors dans une dynamique sportive positive. La suite sera beaucoup plus complexe. Dès l’été, Jean-Michel Aulas se brouille avec le nouvel homme fort de l’OL qui l’écarte. Le gendarme financier du foot français bride le recrutement du club. Le début de saison est catastrophique et l’équipe sera relégable jusqu’aux derniers jours de 2023. John Textor a licencié deux coachs en moins de trois mois. Les deux hommes se sont depuis réconciliés.

17 mai : les 20 ans de Nuits sonores

Le festival des Nuits Sonores célébrait cette année ses 20 ans. Ici, le concert Darkside. (@ Cheyenne Gabrelle)

Du 17 au 21 mai, le festival Nuits sonores a célébré ses 20 ans en accueillant plus de 100 000 festivaliers. En deux décennies, de défrichage musical et urbain à Lyon le festival monté en 2003 par Vincent Carry, Agoria, Patrice Mourre, Violaine Didier, Frédérique Joly et Cécile Chaffard a refaçonné le rapport de la ville à la musique, sur un territoire hostile à la techno. Jusqu’au Covid, l’événement a attiré chaque année un public plus nombreux.

De 15 700 spectateurs à ses débuts, la grand-messe lyonnaise de la musique électronique célébrée à l’Ascension est passée à 143 000 visiteurs en 2018, son record. Depuis le Covid, le festival privilégie une sorte de “décroissance artistique”. Un nouveau challenge qui vise à “s’émanciper de la course à la tête d’affiche", nous confiait il y a quelques mois son nouveau directeur artistique Pierre Zeimet. Une nouvelle décennie faite de défis avec un déménagement en 2024 au technicentre d’Oullins s’ouvre pour ce festival emblématique.

7 juin 2023 : les écologistes dévoilent la future rive droite

La terrasse Grôlée du projet rive droite du Rhône © D.R.

Ce sera probablement l’un des projets phares du mandat des écologistes. Après la concertation, la Métropole de Lyon a présenté le futur visage de la rive droite du Rhône. La place de la voiture est significativement revue à la baisse : de 8 voies à 3 ou 4 maximum à l’avenir. L’espace public ainsi gagné sera végétalisé ou mis au service des modes doux (pistes cyclables et trottoirs élargis). "Plus piéton, plus végétal, plus adapté à la ville du XXIe siècle”, souligne Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. D’ici à 2026 et la fin du mandat, les écologistes prévoient de livrer un premier tronçon central. Le cout des travaux est estimé à 100 millions d’euros.

28 juin : des émeutes éclatent après la mort de Nahel

Les stigmates des émeutes urbaines de l'été après la mort du jeune Nahel. (Photo Vincent Guiraud)

Au lendemain de la mort de Nahel, jeune de 17 ans tué lors par un policier lors d'un contrôle, des émeutes éclatent dans l'agglomération lyonnaise. A la Duchère, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Saint-Genis-Laval, des voitures sont incendiées et des feux d'artifice tirés. Le lendemain, le mouvement s'étend au centre-ville de Lyon avec des pillages de plusieurs magasins. Quelques jours plus tard, les tribunaux de comparution immédiate sont débordés, devant juger une trentaine de personnes en une journée, avec des réquisitions particulièrement sévères.

24 août : 41,4°c enregistrés à Lyon, un nouveau record de chaleur

@Antoine Merlet

Un nouveau record de chaleur a été battu cet été à Lyon. Le 24 août à 15h30, 41,4°c ont été enregistrés à la station météo de Lyon-Bron, faisant tomber le précédent record de 40,5°c enregistré lors de la canicule de 2003. Après deux pics de chaleur en 2019 (40,4°c le 24 juillet) et 2003 (40,2°c le 12 août - 40,5°c le 13 août), c’est seulement la troisième année où la barre des 40°c était dépassée dans la région lyonnaise.

1er septembre : les All Blacks débarquent à Lyon

Les All Blacks ont été reçus à l'Hôtel de Ville de Lyon lors d'une cérémonie protocolaire ce vendredi 1er septembre. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Les All Blacks avaient choisi Lyon comme camp de base lors de la phase de poules de la Coupe du Monde de rugby. Le 1er septembre, à peine arrivés, ils sont reçus à l’Hôtel de Ville de Lyon. La Nouvelle-Zélande, après une défaite inaugurale contre la France, se hissera jusqu’en finale. A Lyon, ils ont participé à quelques évènements ouverts au public et offert un banc au parc de la Tête d’Or. Le Groupama stadium de Décines-Charpieu a accueilli cinq matches dont deux de l’équipe de France. Et l’un d’eux laissera des traces. Contre la Namibie, Antoine Dupont, le capitaine des Bleus, s’est fracturé la pommette.

20 octobre : le prolongement du métro B à Saint-Genis-Laval

La station du métro B à Saint-Genis-Laval. (@Vincent Guiraud)

Après plusieurs années de travaux, le 20 octobre dernier deux nouvelles stations ont été inaugurées sur la ligne B du métro. Automatisé en 2022, le métro B passe désormais par Oullins Centre avant d’effectuer son terminus à Saint-Genis-Laval. Quelques inquiétudes sur la fiabilité du service ont toutefois émergé alors que le jour de son ouverture a été entaché par une panne. Au 6 décembre, nous avions ainsi comptabilisé six pannes d’au moins deux heures depuis le 20 octobre. À cela se sont ajoutées trois autres interruptions d’ampleur les 11, 20 et 24 décembre. Les statistiques 2023 dévoilées par Keolis en fin d’année nuancent toutefois l’impression que pourraient avoir certains Lyonnais d’un service peu fiable. En 2023, la ligne B aura ainsi fonctionné à 97,56 % contre 97,09 % en 2022. En comparaison, la ligne A aura tourné en 2023 avec une efficacité de 98,43%, du côté de la D on est à 98,35 % et à 99,28 % pour la C.

25 novembre 2023 : mort de Gérard Collomb

La dépouille de Gérard Collomb entourée de ses proches à la sortie de la cathédrale Saint-Jean. (Photo de Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Après un combat contre la maladie, Gérard Collomb s’est éteint le samedi 25 novembre 2023. A l’annonce de son décès les hommages pleuvent saluant un maire-bâtisseur, un visionnaire, un élu de terrain pragmatique. Son cercueil sera exposé à l’Hôtel de Ville pendant deux jours pour permettre aux Lyonnais de venir lui rendre hommage. Le mercredi 29 novembre, lors de la cérémonie d’hommage, la cathédrale Saint-Jean est pleine. Toute la Macronie a fait le déplacement : Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Marc Fesneau, François Bayrou, Christophe Castaner ou François Patriat. Emmanuel Macron sera l’un des trois orateurs. “Vous avez changé ma vie. Pas un seul instant je n’oublie que sans vous avoir croisé sur mon chemin je ne serais pas là où je suis”, salue le président de la République. Gérard Collomb avait été maire de Lyon de 2001 à 2020, avec une parenthèse ministérielle de 18 mois. Il a siégé au conseil municipal sans discontinuité de 1977 à sa mort en 2023.

29 novembre 2023 : les Alpes obtiennent les JO d’hiver 2030

Le président du comité olympique français David Lappartient (à gauche), la présidente du comité paralympique français Marie-Amelie Le Fur et le président de la région Auvergne-Rhone-Alpes Laurent Wauquiez ont présenté mardi la candidature de la France pour les Jo d'hiver 2030 au CIO. (Photo de FRANCK FIFE / AFP)

Sauf retournement de situation, les Alpes françaises seront officiellement retenues comme organisateurs des Jeux olympiques d’hiver 2030 cet été. La candidature française est la seule en lice depuis que le Comité international olympique a mis de côté les dossiers suisses et suédois. C’est une victoire pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Paca qui portent de concert la candidature française. Ils partaient pourtant avec un handicap. Ils ne s’étaient lancés qu’à l’été 2023 quand les attributions sont généralement des courses de fond. Les épreuves de ski se dérouleront en Auvergne-Rhône-Alpes quand Paca se concentrera sur les sports de glace. Ces JO sont déjà contestés notamment pour leur impact environnemental malgré la promesse de Laurent Wauquiez d’en faire un évènement écoresponsable.