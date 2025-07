Canicule : la Drôme et l’Ardèche toujours en vigilance orange ce samedi 

Si la vague de chaleur se termine sur la plupart du territoire, les départements de la Drôme et de l’Ardèche sont toujours placés en vigilance orange pour canicule ce samedi 5 juillet.

Si la vigilance est levée pour la plupart des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Drôme et l’Ardèche restent en vigilance orange pour canicule ce samedi 5 juillet.

Les températures oscilleront effectivement entre 32 et 36 degrés sur les deux départements, justifiant ainsi le maintien de la vigilance orange. Météo France indique que "ce n'est que dans la nuit de samedi à dimanche, et surtout dimanche en journée, que les températures baissent significativement et ne nécessiteront plus un suivi en vigilance orange."

Le département de l'Isère est également placé en vigilance jaune, toujours pour canicule, ce samedi.