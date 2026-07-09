Cet été, Grenoble se découvre autrement. Entre création, science et grands espaces, le territoire révèle une identité bien plus large que ses paysages de carte postale.

Quand les rues deviennent une galerie à ciel ouvert

Dans les quartiers Hoche et Championnet, les murs changent de visage. Les façades deviennent des supports d’expression et transforment les rues en galeries à ciel ouvert. Ces fresques racontent une partie de l’histoire récente de Grenoble, où l’art contemporain quitte les musées pour investir l’espace public et accompagner la vie quotidienne.

Les nouvelles pauses gourmandes au cœur de la ville

Après une balade en centre-ville, place aux découvertes gourmandes. Depuis avril 2026, le glacier Moustache a ouvert une seconde boutique place Victor-Hugo, après son adresse à Neyrpic.

L’établissement propose ses glaces artisanales, mais aussi un salon de thé avec crêpes, gaufres et viennoiseries. Fondée en 1992 à Saint-Malo, la maison s’est faite remarquer en 2020 lorsque sa glace Vanille Bourbon de Madagascar figurait parmi les dix meilleures glaces vanille de France selon le guide Gault & Millau.

Le lac Achard à Chamrousse

La montagne comme terrain d’aventure

Autour de Grenoble, le Bois Français, le lac de Paladru, la Chartreuse, le Vercors ou Belledonne offrent baignade, randonnée et paysages alpins. Du 13 juin au 31 août, plusieurs initiatives permettent de découvrir ces lieux autrement. M covoit facilite les escapades vers Prapoutel, Chamrousse, le Col de Porte et le lac de Paladru. Le Centre Terre Vivante, à Mens, rejoint également les sites inclus dans le G-PASS et permet de découvrir un domaine consacré aux jardins écologiques, potagers bio, mares et sentiers.

Pour plus d’informations : https://www.grenoblepass.com/lang/fr

Les Alpes comme laboratoire grandeur nature

Aux Lacs Robert, Nemeton organise deux expéditions scientifiques participatives en bivouac. Chaque séjour accueille 20 participants, entre éco-volontaires adultes et jeunes de 18 à 25 ans issus des quartiers prioritaires. Une session de bioacoustique avec Biophonia a déjà eu lieu début juillet mais un séjour sera consacré à l’ADN environnemental avec Argaly du 7 au 9 août. Les participants contribuent à des recherches sur la biodiversité alpine.

L’École de Porte propose aussi des ateliers bushcraft pour enfants (l’art de vivre dans les bois), des stages nature pour les 5-16 ans, ainsi que du trail, du biathlon et du VTT.

Des micro-aventures aux portes de Grenoble

À 40 minutes de Grenoble, la Chartreuse invite à découvrir le Musée de la Grande Chartreuse et les Caves de la Chartreuse. Dans le Trièves, le col de l’Arzelier propose l’Alambic Miraculeux, les Pâtes Fraîches du Vercors, les cabanes perchées de Nuits de Cimes accessibles après une marche et les micro-aventures à vélo électrique avec Alte Bike.

Les amateurs d’escalade peuvent consulter le guide « Aventures sans voiture / Escalades depuis Grenoble », qui recense 89 itinéraires de grandes voies répartis sur plus de 40 secteurs accessibles autrement qu’en voiture. Enfin, L’Oreille du Lynx organise des randonnées-piano en montagne, dont une date est prévue le 18 août à Mont-Saint-Martin.

À noter que la Tour Perret rouvre ses portes au public à partir du 11 juillet 2026, après plusieurs années de restauration. Le 10 juillet 2026, une journée d'inauguration festive marquera son retour avec des animations et des temps forts ouverts au public.