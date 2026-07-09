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Photo d’illustration (Source : SDMIS69)

Incendies volontaires à Solaize : le suspect connu de la justice pour des faits de violence

  • par Loane Carpano

    • Le présumé auteur des incendies survenus à Solaize était déjà connu des services de police pour vol, violences sur conjoint et appels malveillants.

    Dimanche 5 juillet, un hectare de champ a pris feu sur la commune de Solaize, nécessitant la mobilisation de 71 pompiers. 150 habitants avaient dû être évacués par mesure de sécurité.

    Mercredi 8 juillet, soit trois jours après les faits, un habitant de Genas, soupçonné d'être à l'origine de l'incendie a été entendu par la justice. Plusieurs habitants de la commune l'auraient vu en train d'allumer l'incendie avec trois départs de feu différents, indique le Progrès.

    Le procès reporté

    Agé de 29 ans, le suspect était déjà connu de la justice pour des faits de vols, violences sur conjoint et appels malveillants. Des faits pour lesquels il avait écopé de deux ans de prison.

    Lors de l'audience du 8 juillet, l'avocate du suspect a sollicité le report du procès. Le tribunal a accepté cette demande. En attendant, l'habitant de Genas devra rester en prison, puisqu'un sursis de cinq mois lui a été donné.

    Lire aussi : Incendies volontaires à Solaize : le suspect présenté devant la justice ce mardi

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