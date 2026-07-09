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BON Le spectacle de drones "L'éveil des lumières" au parc de la Tête d'Or.
Le spectacle de drones « L’éveil des lumières » au parc de la Tête d’Or.

Spectacle Harry Potter de drones à Bron : deux dates supplémentaires cet été

  • par Romain Balme

    • La folie Harry Potter se prolonge à Bron. Deux nouvelles dates ont été ajoutées pour ce spectacle de drones.

    Pour les vint-cinq ans de la saga Harry Potter, 1 200 drones investiront l'hippodrome de Parilly (Bron) de ce jeudi 9 au samedi 11 juillet. Trois dates auxquelles s'ajoutent... deux nouvelles les 31 juillet et 1er août prochains. L'occasion de prolonger le plaisir pour les fans du petit sorcier à lunettes.

    Ce spectacle d'une heure retracera les scènes les plus mythiques du personnage incarné par Daniel Ratcliffe à l'écran, accompagnées de la bande sonore iconique signée John Williams. Animation supplémentaire, les spectateurs seront munis de bracelets LED interactifs pour une expérience plus immersive. Une offre de restauration et de boissons thématiques ainsi qu’une sélection de produits dérivés, seront également proposées au public.

    Pour les plus pressés, il reste encore quelques places pour cette première session, la billetterie est déjà ouverte pour les dates du 31 juillet et du 1er août.

    Lire aussi : La sélection Lyon Capitale du meilleur d'Harry Potter, près de chez vous

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