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(Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Suppression de postes à Nespresso : ce site lyonnais va fermer, ses salariés en grève

  • par Romain Balme

    • Après l'annonce de la suppression de 178 postes en France de Nespresso, les salariés du centre opérationnel lyonnais se sont mis en grève ce mercredi 8 juillet.

    178. C'est le nombre de postes qui vont être supprimés en France par le géant suisse du café Nespresso. Le groupe l'a annoncé le 10 juin dernier, et 167 emplois lyonnais vont disparaitre. Parmi les sites concernés, le centre opérationnel lyonnais, situé boulevard Vivier-Merle, ouvert il y a déjà près de vingt ans, regroupait aussi bien des activités de relations client, service marketing, réseaux sociaux et une partie du SAV. Sa fermeture est désormais envisagée à horizon juin 2027.

    Ce mercredi 8 juillet, une partie du personnel appelait à la grève, mouvement peu suivi en interne révèle le Progrès. Auprès de nos confrères, Adeline Dupeux, conseillère clientèle et déléguée syndicale centrale CGT estime "que la fermeture du site n’est pas justifiée" et demande à la direction "une alternative, le maintien de l’emploi et de conserver l’expertise en France."

    Un nouveau mouvement en septembre

    Une décision vécue comme un choc pour ces salariés qui affirment avoir appris cette décision en visioconférence. Alors qu'une baisse de la masse salariale de 6 % avait été évoquée, celle-ci s'élève désormais à 14 % explique Adeline Dupeux.

    A noter que les 53 boutiques implantées dans l'Hexagone (trois à Lyon) ne sont pas concernées par ces suppressions de postes. Une nouvelle mobilisation syndicale est prévue d'ici le mois de septembre

    Lire aussi : Nespresso va fermer son centre de relation clients à Lyon, 128 postes menacés

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