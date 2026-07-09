GrandLyon Habitat donne une seconde vie à plus de 350 ordinateurs avec Emmaüs Connect.

Le bailleur social GrandLyon Habitat s'associe à Emmaüs Connect pour reconditionner plus de 350 équipements informatiques destinés à des personnes en situation de précarité numérique.

GrandLyon Habitat renforce son engagement en faveur du réemploi en nouant un partenariat avec Emmaüs Connect. À l'occasion du renouvellement de son parc informatique, le bailleur social a confié plus de 350 ordinateurs et équipements à l'association, qui se chargera de leur effacement sécurisé, de leur reconditionnement puis de leur redistribution à des publics éloignés du numérique.

Cette première collecte, réalisée le 8 juillet, dépasse largement le rythme habituel de renouvellement de l'organisme. Les appareils seront remis en état par Accès Emploi Numérique, partenaire d'Emmaüs Connect, avant d'être proposés à prix solidaire à des ménages modestes ou distribués à des étudiants selon leurs performances.

Les équipements irréparables seront orientés vers des filières locales de recyclage. Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des actions menées entre les deux structures : Emmaüs Connect accompagne déjà des locataires de GrandLyon Habitat dans leurs démarches numériques à travers des permanences dédiées. Une manière de lutter à la fois contre le gaspillage et la fracture numérique, qui touche encore près d'un million de personnes en Auvergne-Rhône-Alpes.