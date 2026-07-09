La navette-bus, qui permettait jusqu'alors de se rendre gratuitement au Groupama Stadium depuis le parking Meyzieu Panettes les soirs de match de l'OL, coûtera désormais 12, 50 euros.

Cet hiver, la convention qui liait l'OL et le Sytral depuis 2015 a pris fin. Parmi les premières conséquences directes de cette fin de contrat : les navettes tramways, permettant de desservir le Groupama Stadium les jours de match, ne sont plus comprises dans les abonnements des supporters de L'OL. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées au réseau TCL, les tickets de transports deviennent ainsi payants pour se rendre au stade, alors qu'ils étaient auparavant compris dans les abonnements et places de matchs.

En parallèle, le prix des navettes bus qui relient les parking Meyzieu Panettes au stade, a lui aussi été modifié, indique Tribune de Lyon. Auparavant gratuites, les navettes seront désormais payantes. Pour accéder au stade depuis le parking, les supporters devront débourser 12, 50 euros en réservant, ou 17, 50 euros sans réservation.

A noter qu'une clause de revoyure est prévue dans un an pour réexaminer la situation entre l’OL et le Sytral.

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