"Il est fou" : l'éventuelle suppression de deux jours fériés fait réagir les élus lyonnais

Les députés et élus locaux lyonnais de gauche ont vivement réagi aux annonces budgétaires de François Bayrou mardi soir.

Mardi 15 juillet, le Premier ministre François Bayrou présentait ses premières pistes d'économies pour le budget 2026. Un inventaire à la Prévert de mesures fiscales et de réduction des dépenses sociales, salué par le patronat et critiqué par les syndicats. Une mesure en particulier en a fait bondir plus d'un, la suppression de deux jours fériés, dont François Bayrou imagine qu'ils seraient le 8 mai et le lundi de Pâques.

"François Bayrou doit cesser de faire les poches des français, des retraités, des travailleurs modestes"

"Il est fou", a ainsi écrit l'adjoint écologiste aux mobilités de la Ville de Lyon, Valentin Lungenstrass en réaction au choix du 8 mai, dont le Premier ministre a indiqué aujourd'hui qu'il n'était pas arrêté. "Renier notre histoire et le devoir de mémoire face à la barbarie nazie en ces temps de montée de l'extrême droite. C'est donc ça la cancel culture ?" poursuit-il.

"Bayrou veut rogner sur le temps de repos des travailleurs. Dont le 8 mai, jour où nous célébrons la victoire sur le nazisme. Un symbole qu'il est prêt à effacer. Triste aveu de la déchéance morale de ce gouvernement", écrit de son côté la député LFI de Lyon, Anaïs Belouassa Cherifi. "Supprimer le 8 mai, bloquer les retraites, casser les services publics : ce n'est pas un budget, c'est une gifle à celles et ceux qui tiennent ce pays debout", considère la députée écologiste de Lyon, Marie-Charlotte Garin.

"François Bayrou doit cesser de faire les poches des français, des retraités, des travailleurs modestes : s’il devait persister à multiplier les coupes budgétaires aveugles au détriment des plus pauvres sans jamais mettre à contribution les plus riches, alors il prendrait à son tour une gifle : celle de la censure", a déclaré la députée PS Sandrine Runel dans un communiqué.