Du 23 au 30 septembre, Saint-Chamond accueille la première édition de sa Semaine culture urbaine. Pendant huit jours, la ville va multiplier les rendez-vous autour du breakdance, du street art, du slam, du rap et des sports urbains. Une programmation largement gratuite qui doit aussi permettre de faire découvrir des artistes et des pratiques déjà présents sur le territoire.

Saint-Chamond change de rythme. Du mercredi 23 au mercredi 30 septembre, la Ville organise pour la première fois une semaine consacrée aux cultures urbaines. Le principe : décloisonner les disciplines et investir plusieurs lieux, des équipements culturels aux espaces publics, en passant par le skatepark de Novaciéries.

La programmation rassemble des artistes, des associations, des compagnies et des structures culturelles locales autour de plusieurs univers : danse, musique, arts graphiques et pratiques sportives. La municipalité indique vouloir notamment mettre en avant les ressources artistiques du territoire et créer des passerelles entre différents publics. Le projet est porté avec la MJC, le centre social Lavieu, la médiathèque, le conservatoire, le cinéma Véo Grand Lumière, le Département de la Loire et Saint-Étienne Métropole, entre autres partenaires.

Un battle de breakdance comme temps fort

Le rendez-vous le plus spectaculaire est programmé dimanche 27 septembre, à 14 heures, à la salle Aristide-Briand. Un battle de breakdance réunira plusieurs danseurs, avec notamment Sya Dembélé, connue sous le nom de Syssy, et Damani Dembélé. La première a représenté la France aux Jeux olympiques de Paris 2024. Damani Dembélé doit, lui, intégrer le jury de la compétition. La MJC et le MTD Crew sont associés à l'organisation de ce temps fort.

La salle des Fêtes Aristide Briand accueillera également une partie des animations de la semaine. Pour la municipalité, ce choix doit permettre de faire se rencontrer pratique amateur et artistes confirmés. L'événement ne se limite toutefois pas à la danse.

Le street art occupera lui aussi une place importante. Du 28 au 30 septembre, la compagnie L'Entaille réalisera une fresque en direct rue Sabotin. Des interventions artistiques sont également prévues place Dorian, tandis que des parcours permettront de redécouvrir les fresques du quartier de Fonsala. Une exposition consacrée à l'artiste OakOak figure également au programme.

La présence de L'Entaille s'inscrit dans un travail plus large mené par la Ville avec des compagnies en résidence. La compagnie, spécialisée dans les arts en espace public, bénéficie d'une résidence à Saint-Chamond pour la période 2025-2027.

Slam, rap et sports urbains au programme

La musique et l'écriture seront également au rendez-vous. Les artistes An'Om et Vayn animeront des ateliers consacrés au slam, avec une restitution prévue au cinéma Véo Grand Lumière. Cette soirée sera associée à la projection de Do the Right Thing, le film réalisé par Spike Lee. Du côté des concerts, ASALU et Cyzif sont programmés vendredi 25 septembre à la salle Roger-Planchon. Ces deux rendez-vous musicaux font partie des rares propositions payantes de la semaine.

Pour les amateurs de glisse et de sports collectifs, la semaine se terminera mercredi 30 septembre au Novaciéries. La School Yard y proposera des initiations et démonstrations autour du skate, du breakdance, du basket 3×3 et du football de rue. Le skatepark accueillera ainsi une journée davantage tournée vers la pratique que vers le spectacle.

D'autres activités complètent le programme : réalité virtuelle autour du skate et du graffiti, impression 3D, ateliers d'expression corporelle avec la compagnie La Désarmante, expositions et rendez-vous destinés aux scolaires. Une chasse au trésor organisée sur les réseaux sociaux de la Ville permettra également de tenter de gagner une bombe de graffiti personnalisée par l'artiste SoRi.

Un événement réparti dans plusieurs quartiers

L'une des particularités de cette première édition tient à sa géographie. Les animations ne sont pas concentrées dans un seul équipement : elles se déroulent notamment à la médiathèque Louise-Labé, au cinéma Véo, à l'Espace Notre-Dame, à Fonsala, place Dorian, rue Sabotin, à la salle Aristide-Briand et au skatepark de Novaciéries.

La majorité des propositions sont gratuites, mais certaines nécessitent une inscription préalable, notamment plusieurs ateliers. Les concerts d'ASALU et Cyzif ainsi que la projection de Do the Right Thing sont, eux, payants. La Ville précise par ailleurs que des activités sont spécialement prévues pour les établissements scolaires.

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