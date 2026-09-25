L'Asvel de Tony Parker lance parfaitement sa saison d'Euroligue

Villeurbanne a remporté, avec Tony Parker aux commandes, sa première victoire de la saison devant le Maccabi Tel-Aviv (84-74) jeudi à l'Arena de Décines-Charpieu pour la première journée d'Euroligue.

"Je suis très content de l'équipe. Les joueurs ont travaillé très dur cette semaine et nous avons eu une belle réaction. Nous avons pu mettre des choses en place durant les entraînements et ça fait plaisir d'être récompensé par ce résultat", s'est félicité Parker en conférence de presse.

"Notre énergie a fait la différence. Nous ne sommes pas encore prêts offensivement et pour gagner les matches comme ça, il faut jouer dur et afficher de la volonté", a-t-il ajouté estimant que l'Asvel avait "plus voulu la victoire que le Maccabi". L'Asvel, qui avait jusqu'à présent perdu ses quatres rencontres amicales et en demi-finale de la supercoupe contre Roanne (73-71) a plutôt bien maîtrisé son affaire et menait de déjà dix points à la mi-temps (42-32) face à un adversaire assez faible néanmoins.

L'avance de l'équipe de TP, dont la préparation estivale a été perturbée par la nécessité de revoir à la baisse son budget et son effectif, a même été de quinze points (35-20) à la 17e minute avant que la formation israélienne ne comble son retard durant le troisième quart-temps remporté 25-20 par le Maccabi pour revenir à cinq longueurs (62-57).

Adresse à l'extérieur

"Nous savions que le Maccabi allait revenir. C'est une très bonne équipe, très forte individuellement même si elle n'est pas encore en place collectivement. J'ai bien aimé le caractère de notre formation, de tenir bon et de laisser la vague passer", a encore confié le président-coach de l'Asvel évoquant "une victoire fondatrice".

"Surtout que nous n'avons pas eu de préparation, trois entraînements (avec l'ensemble du groupe) avant d'enchaîner contre Roanne", a-t-il rappelé. La formation d'Oded Kattash s'est avérée toutefois trop maladroite (20 balles perdues contre 15) surtout dans des moments qui auraient pu lui permettre de prendre l'ascendant malgré les quinze points de Jaylen Hoard et les treize de Roman Sorkin et Yam Madar.

Elle avait pourtant réussi à égaliser (49-49) avant de prendre l'avantage (51-49) à la 24e minute. Si elle a été nettement supérieure au rebond (38 contre 29), les Villeurbannais ont eux bien terminé la partie maîtrisant l'ultime quart-temps gagné 22-17.

Sur l'ensemble, l'équipe de Tony Parker a pu compter sur l'efficacité de Jae Crowder (19 points) mais aussi celle de Patty Mills (13 points) ou du jeune (19 ans) Marc-Owen Fodzo Dada (14 points) et notamment sur les tirs extérieurs, avec 47,1% de réussite (16/34) contre 24,1% (7/29) pour le Maccabi, qui ont fait la différence. "Nous avons eu de la réussite et ça aide toujours dans le basket", a convenu Parker.

Mardi Villeurbanne se déplacera à Athènes sur le parquet du Panathinaïkos, vainqueur un peu plus tôt du Paris Basketball (91-72), avant de recevoir Valence, le 2 octobre à Décines-Charpieu.