Rillieux-la-Pape : une femme de 82 ans décède après un malaise à la piscine

Une femme de 82 ans est morte mercredi 23 septembre au centre nautique l’Origami, à Rillieux-la-Pape. Elle aurait été victime d’un malaise cardiaque après être sortie de l’eau.

Une femme de 82 ans est décédée mercredi 23 septembre au centre nautique l’Origami, à Rillieux-la-Pape. Les faits se sont produits vers 16 heures, alors que la victime venait de sortir de l’eau. Selon nos confrères du Progrès, la retraitée a été victime d’un malaise cardiaque alors qu’elle se trouvait à l’extérieur des bassins.

Malgré l’intervention rapide du Samu, le massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur n’ont pas permis de la réanimer.

Le centre nautique est resté fermé jeudi 24 septembre. La direction a expliqué vouloir préserver les conditions de sécurité et d’accompagnement des agents, particulièrement affectés par le drame. L’Origami devait rouvrir ce vendredi 25 septembre à partir de 11 heures.