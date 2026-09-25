Un vendredi ensoleillé et estival à Lyon, jusqu'à 28 degrés attendus

C'est une nouvelle belle journée, ensoleillée et chaude, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 25 septembre 2026.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le temps s'annonce une nouvelle fois estival à Lyon. Ce vendredi 25 septembre, le blocage anticyclonique se poursuit avec du soleil du matin au soir malgré la présence de quelques cirrus.

Côté températures la chaleur sera une nouvelle fois estivale. S'il fait 10 degrés ce vendredi matin le mercure atteindra les 28 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison et une chaleur qui doit se poursuivre au moins encore 4 jours à Lyon.