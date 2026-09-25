Un policier lyonnais condamné pour des coups portés en garde à vue

Un policier a été condamné jeudi à Lyon à douze mois de prison avec sursis pour avoir porté des coups en garde à vue sur un suspect, neuf mois après la condamnation d'un commissaire pour violence sur la même victime.

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné en outre le policier à six mois d’interdiction d'exercer et un an d’interdiction de port d’arme. Celui-ci a nié les faits et son avocate, Maewen Ferat, a soutenu qu'il avait fait les frais d’un règlement de compte interne à la police.

L'homme victime des coups avait été placé en garde à vue après des violences survenues dans le centre-ville de Lyon suite à la victoire du PSG en Ligue de Champions, le 31 mai 2025. Lors de ces heurts, avant sa garde à vue, il avait déjà été projeté au sol par une colonne de maintien de l’ordre et très violemment frappé par le commissaire de police qui commandait alors l’opération.

Ce dernier, parti à la retraite en 2026, a été condamné pour ces faits à huit mois de prison avec sursis lors d’une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en décembre 2025. Les juges avaient estimé que ces violences policières n’étaient ni nécessaires ni proportionnées.