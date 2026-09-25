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La bijouterie Edenly, place des Célestins, cambriolée ce mercredi 23 septembre.

Braquage d'une bijouterie à Lyon : les bijoux dérobés étaient factices

  • par Vincent Guiraud

    • Trois hommes avaient attaqué à coups de marteau la bijouterie Edenly, dans le 2e arrondissement de Lyon, mercredi 23 septembre. Les bijoux emportés dans leur fuite étaient tous factices.

    Les pieds nickelés du braquage. Mercredi 23 septembre, vers 3h30, trois individus cagoulés ont attaqué à coups de marteau la vitrine de la bijouterie Edenly, située à l’angle de la rue des Archers et de la place des Célestins, dans le 2e arrondissement de Lyon. Un casse qui, à la vue des images prises par un passant au moment des faits, semblait avoir été réalisé par des voleurs plus qu'amateurs.

    Les malfaiteurs avaient rapidement pris la fuite après le déclenchement de l’alarme, emportant plusieurs bijoux exposés en vitrine, à bord d’une Renault Clio blanche floquée au nom des Carrosseries givordines, une entreprise basée à Chasse-sur-Rhône et placée en liquidation judiciaire depuis janvier.

    48h après les faits on apprend que le butin de ce cambriolage est finalement sans grande valeur. D’après les informations du Progrès, tous les bijoux dérobés étaient des modèles factices, utilisés pour présenter les collections en vitrine. Une affichette présente dans la boutique précisait d’ailleurs que les bijoux exposés n’étaient pas authentiques.

    Après deux jours de fermeture, la bijouterie doit rouvrir ce vendredi avec ses deux salariés.

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