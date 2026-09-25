A Saint-Maurice de Thônes, une foire qui dure depuis 700 ans 

La Foire Saint-Maurice se tient à Thônes le 26 septembre 2026 : concours de Reblochon, marché d'artisans et fête foraine rythment cette tradition vieille de 700 ans.

La Foire Saint-Maurice, rendez-vous agricole vieux de plus de sept siècles, se tient ce samedi 26 septembre 2026 dans le centre-ville de Thônes, au cœur des Aravis. Comme le veut la tradition, cette date correspond au dernier samedi de septembre, celui de la désalpe, quand les troupeaux redescendent des alpages après l'été passé en estive. Les éleveurs y vendaient à l’époque une partie de leur cheptel pour réduire le nombre de bêtes à nourrir l'hiver. Le produit des ventes servait jadis à acheter le nécessaire pour la famille.

Une foire "de temps immémorial"

Dans son histoire de Thônes, le chanoine Pochat-Baron affirme que la foire existe "de temps immémorial", formule employée par les historiens lorsqu'aucun repère précis ne permet d'en dater l'origine. Thônes étant citée dès 1090, on suppose que les abbés de Talloires ont organisé très tôt un lieu d'échanges de marchandises pour financer la vie de leur communauté, bien avant la création du marché de Thônes en 1312.

Une tradition toujours vivante

Devenue le rendez-vous incontournable de la vallée, la foire rassemble désormais concours de races bovines, caprines et ovines, concours de reblochon, chevrotin et miel de montagne, démonstrations de bûcheronnage sportif et marché de producteurs. Le défilé des vaches d'Abondance en reste le temps fort, suivi de la remise des prix. En 2025, la présentation des animaux avait été suspendue en raison de la réglementation sanitaire liée à la dermatose nodulaire contagieuse. En 2026, le défilé pourra bien avoir lieu.

L'entrée reste gratuite, avec des navettes prévues pour relier les parkings périphériques au centre-ville. Des navettes gratuites relient habituellement le parking des Perrasses au cœur du village.