Grandes sagas d’entreprises : Babolat, premier de cordage

Récit d’une dynastie familiale dont l’histoire dans le sport a débuté il y a un siècle et demi. De la lutherie au tennis.

Article paru dans le magazine n°819 de mars 2022

Si la véritable saga de Babolat a bel et bien commencé en 1875, il faut remonter quelques années en arrière pour percer à jour ses racines. Tout a démarré en 1809, quai de la Pêcherie, dans l’actuel 1er arrondissement. Un artisan italien, Savaresse, crée un atelier de fabrication de cordes de lutherie. Depuis la Renaissance, Lyon est connu pour être une ville portée sur les arts. La petite manufacture de cet émigré transalpin est proche d’une grosse boucherie qui fait office d’abattoir. Cela lui permettait de recevoir les intestins de moutons, dont sont tirées les lanières destinées à la fabrication des cordes. Quelques années plus tard – historiquement, Louis-Philippe, dernier roi des Français, a abdiqué, la France vit la révolution industrielle –, Savaresse s’associe avec Jean-François Monnier. À partir de 1848, ce dernier continue seul l’aventure et devient le propriétaire du fonds de commerce. Il poursuit les cordes harmoniques pour instruments de musique, mais confectionne aussi des enveloppes à saucisses pour les charcutiers et des ligatures pour la chirurgie.

Zone de préparation des commandes (supply chain) @Antoine Merlet

Babolat, née avec le tennis

En 1875, Jean-François Monnier s’associe avec son gendre Pierre Babolat, dont les parents, originaires du Bugey, sont charcutiers. L’entreprise déménage des quais de Saône pour le quartier de Gerland, où le coût du foncier est faible mais les inondations fréquentes (une grosse décennie plus tôt ont été construits les premiers bateaux-mouches). Les abattoirs (actuelle halle Tony-Garnier) s’installeront dans le quartier.

Cette année-là, le destin de l’entreprise, rebaptisée Monnier-Babolat, prend un tour stratégique. George Gibson Bussey, un fabricant anglais d’articles de sport (qui deviendra le plus important de Londres) commande au boyaudier lyonnais des cordes d’une longueur inédite, et d’une qualité au moins égale à celle des meilleures cordes de violoncelle, afin d’équiper des cadres de ses raquettes. Les premières règles du tennis (tirées du jeu de paume) ont été édictées, un an avant, pour la pratique sur gazon. L’engouement est alors immense. Wimbledon sera joué pour la première fois en 1877. Babolat invente donc les premiers cordages de tennis en boyaux naturels. “On est un peu né avec le tennis”, explique Lucien Noguès, mémoire vivante de Babolat, aujourd’hui responsable de la formation.

Raquette du 21e Grand Chelem de Raphaël Nadal

@Antoine Merlet