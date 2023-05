Rénover en profondeur en 2000, la Halle Tony Garnier doit faire l’objet de nouveaux travaux, qui coûteront plus de 1,8 million d’euros à la ville de Lyon.

Salle de concert emblématique de la ville de Lyon, bâtiment classé au registre des Monuments historiques depuis les années 70, la Halle Tony Garnier doit faire l’objet de nouveaux travaux. Rénovés en profondeur en 2000, les équipements de la salle de spectacle vieillissent et doivent être changés pour certains.

C’est notamment le cas des groupes froids installés il y a un peu plus de 20 ans lors du dernier chantier de rénovation et qui connaissent désormais des "pannes et dysfonctionnements" d’après les services de la Ville de Lyon. Afin de permettre le maintien des activités, ils seront donc remplacés moyennant un investissement 1,5 million d’euros que le conseil municipal de Lyon doit approuver ce jeudi 11 mai. Sous réserve de cette validation, les travaux seront menés de novembre 2023 à mars 2024.

Avant cela, la municipalité devrait également procéder au remplacement des cellules haute-tension et des disjoncteurs principaux arrivés en fin de vie et dont "le risque d’une rupture de service pendant les concerts dû à une panne de l’un de ces organes primordiaux est très élevé". Également présentés au vote du conseil, ces travaux, s’ils sont approuvés, seront réalisés pendant la fermeture estivale de la halle. Ils coûteront 360 000 euros à la municipalité.