Equita Lyon 2022, les raisons d’un succès

Invitée de l'émission 6 Minutes Chrono, Sylvie Robert la directrice d'Equita Lyon dévoile les raisons du succès de ce salon entièrement dédié au cheval qui ouvre ces portes ce mercredi à Eurexpo.

Un événement très attendu. Ce mercredi 26 octobre, Equita Lyon ouvre ses portes à Eurexpo. Pour sa 28e édition, ce salon dédié au cheval parvient à attirer toujours autant de monde. "On essaie de toujours se remettre en question, indique Sylvie Robert. L’avantage de cet événement qui est un salon et un événement sportif de très haut niveau puisqu’on organise en compétition classique quatre Coupes du monde : une de saut d’obstacle, en attelage, en dressage et en saut d’obstacles poney pour les enfants. C’est un événement pour les passionnés et c’est vrai qu’il est attendu de tous les publics."

"L’événement référence en Europe"

Cette année, le succès est encore plus au rendez-vous. Chiffres à l’appui. "Pour les concours hippiques amateurs, on a environ 300 places disponibles et en 58 secondes elles étaient déjà parties, raconte Sylvie Robert. C’est un record. La billetterie pour les épreuves du vendredi soir, samedi soir et du dimanche, c’est "sold out" depuis une quinzaine de jours. Ce n'est jamais arrivé." Comment la directrice d’Equita Lyon explique cet engouement ? « Les gens ont besoin de se retrouver, répond-elle. Il n’y a pas le salon de Paris donc Equita Lyon est vraiment, aujourd’hui, l’événement référence en Europe. On la chance de le faire à Lyon avec le groupe GL Events."