Le Français Thibault Gonzales a été sacré champion du monde de pâté-croûte lundi soir à Lyon, un titre que les chefs japonais défendent farouchement depuis plusieurs années.

Thibault Gonzales, gérant de la boucherie-charcuterie l'Espace Gourmand, à Thuir, dans les Pyrénées-Orientales, a remporté cette 16e édition avec son "Pâté-Croûte façon Vannier, porc Kintoa, canard fermier".

"J'ai fait en sorte que ce soit un pâté-croûte qui soit à la portée de tout le monde, au goût de tout le monde avec du croquant, du fondant, en mettant l'accent sur des matières premières de qualité", a expliqué le gagnant de 41 ans.

Avec ce mets confectionné à base de poitrine de porc basque, de magret de foie gras de canard des Landes et de ris de veau, M. Gonzales a également remporté le Prix de la Confrérie. "C'est la première fois que ça arrive, il a fait l'unanimité", s'est enthousiasmée Audrey Merle, cofondatrice de la Confrérie du Pâté-Croûte, qui organise chaque année l'évènement.

Le co-fondateur du Championnat, Arnaud Bernollin, qui faisait partie du jury, s'est dit "ravi que le prix revienne en France, surtout que c'est une petite maison, qui travaille en famille". Depuis plusieurs années, Français et Japonais se disputent les premières places du classement.

L'an dernier, la première et la deuxième places avaient été ravies par des chefs japonais, Taiki Mano et Seigo Ishimoto, qui avaient tous deux proposé des saveurs audacieuses comme le cognac et le citron yuzu. Les éditions 2019, 2021 et 2022 avaient également été remportées par des chefs japonais, "excellents techniciens" qui brillent par "leur rigueur, leur précision, le souci du détail", selon Audrey Merle, cofondatrice de la Confrérie.

Le deuxième prix 2025 a été attribué à Jonathan Dudek, responsable cuisine de la charcuterie Arnaud Nicolas à Paris, qui a remporté le Championnat de France le mois dernier.