Loi sur l'aide à mourir : les votes des députés du Rhône

Mardi 27 mai, la proposition de loi sur l'aide à mourir a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Découvrez les votes des députés du Rhône.

Si la proposition de loi concernant l'aide à mourir a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale mardi 27 mai, le débat autour de cette dernière se poursuit. En effet, la proposition de loi a récolté 305 voix "pour", et 199 "contre", sans qu'aucun des partis ne votent la proposition à l'unanimité.

Pour rappel, le texte définit les conditions nécessaires à "autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale". Parmi les critères exprimés dans cette proposition de loi, "le fait d'être atteint d'une affection grave et incurable", "avoir plus de dix-huit ans", ou encore, "détenir la nationalité française."

Chez les députés du Rhône, même schéma, tout le monde ne semble pas d'accord. Du côté du parti Renaissance, Thomas Gassilloud et Jean-Luc Fugit ont voté pour, tandis que Blandine Brocard et Cyrille Isaac-Sibille, députés Modem ont voté contre.

« Un patient demande à mourir, car il se sent être une charge. Que doit répondre un médecin ? »



Aucune réponse claire dans le débat sur la PPL aide à mourir.



Face aux incertitudes et aux dérives, j’ai choisi de voter contre ce texte.https://t.co/ye4mGHaoNX pic.twitter.com/LH5og4JUZP — Cyrille IsaacSibille (@CIsaacSibille) May 27, 2025

Chez le Rassemblement National, les deux députés du Rhône Tiffany Joncour et Jonathan Gery ont également voté à l'encontre de cette loi, comme une grande partie de leur groupe.

Fin de vie : J’ai voté contre la légalisation de l’#euthanasie. ❌

La dignité ne passe jamais par la mort infligée. Protégeons les plus vulnérables, développons les soins palliatifs. #DirectAN pic.twitter.com/ITG0cUlS6p — Tiffany Joncour (@Tiffany_Joncour) May 27, 2025

Chez la France Insoumise, les avis divergent. Si la majorité des députés du parti ont voté "pour" à l'instar de Gabriel Amard et Anaïs Belouassa-Cherifi. D'autres tels qu'Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit ont préférés s'abstenir.

🔴 « Où est la liberté quand on est contraint d'accomplir cet acte clandestinement ? Où est l'égalité quand seuls ceux qui en ont les moyens peuvent échapper à l'agonie ? Où est la fraternité quand on se retrouve seul face à des souffrances insupportables ? » René Pilato



« Avec… pic.twitter.com/2Yz24kUTqq — Gabriel Amard (@gabrielamard) May 27, 2025

Enfin, la députée du parti Socialiste Sandrine Runel ainsi que les écologistes Marie-Charlotte Garin et Boris Tavernier ont voté en faveur de la proposition. Laurent Wauquiez et Alexandre Portier, tous deux appartenant au parti Les Républicains s'y sont quant à eux opposé. Pour rappel, la proposition sera débattue au Sénat dès l'automne prochain.

