Documentaire : “Vivants”, au cœur d’une unité de soins palliatifs

Le docteur Claude Grange et une patiente de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital de Houdan dans Les Yvelines

Vivants, un documentaire qui suit le docteur Claude Grange et les équipes soignantes d’une unité de soins palliatifs, est projeté en avant-première à Lyon à l’Hôtel de Région ce jeudi 8 février.

“Quand on ne peut plus guérir, on essaie de faire au mieux pour tout le temps qui reste, mais que l’on ne connaît pas…”. C’est avec ces mots, adressés par le docteur Claude Grange à une patiente atteinte de la maladie de Charcot, que débute le documentaire Vivants, qui est présenté en avant-première à Lyon à l’hôtel de Région.

Réalisé par le documentariste Victor Grange - qui n’est autre que le fils du médecin - Vivants est une immersion pendant deux ans au cœur de la petite unité de soins palliatifs de l’hôpital de Houdan dans Les Yvelines, fondée par Claude Grange il y a plus de 25 ans, et que ce dernier va quitter pour partir à la retraite.

Marqué par la perte prématurée de l’un de ses enfants lorsqu’il était jeune médecin, Claude Grange a tenté de “trouver un sens à un événement qui n’en avait pas” en consacrant sa carrière à soulager la douleur des autres.

Verbaliser leur propre mort

Avec quelques incursions très personnelles et familiales – rappelant que nul n’est à l’abri de la mort – ce documentaire suit le médecin, les patients et les soignants, en nous immergeant dans le service de soins palliatifs.

Vivants, un documentaire de Victor Lagrange

Il nous permet d’assister aux diagnostics, aux échanges avec les familles, aux prises de décision, mais aussi à des séances maquillage ou à des concerts, pour rappeler que la pulsion de vie est encore bien présente parmi ces malades en phase terminale. Des patients à qui il est pourtant demandé de verbaliser leur propre mort, pour être capable de lâcher prise face à elle et vivre jusqu'au bout dans la dignité.

Vivants, un documentaire de Victor Lagrange

Économe en voix off, ce documentaire qui touche à l’intime, laisse tout doucement s’exprimer les mots de chacun. Comme pour mieux rendre compte que la parole peut prendre l’ascendant sur la peur de mourir.

Vivants, un documentaire de Victor Lagrange. Durée : 65 minutes. Produit par Girelle Production. Projection le jeudi 8 février 2024 à 18h45 à l’Hôtel de la Région, Lyon 2e

Claude Grange est membre de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, coordinateur de la consultation de la douleur du centre hospitalier de Dreux et ancien responsable de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital de Houdan.