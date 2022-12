Pendant les vacances scolaires de Noël, les Lyonnais ont un large panel de choix pour se divertir. La rédaction vous livre ses huit coups de cœur.

Les Lyonnais auront l'occasion de faire le plein de culture pendant deux semaines, entre les marchés de Noël, les expositions, les festivals de lumière et les sorties.

Les marchés de Noël de Lyon et de Villeurbanne

Si vous êtes encore à la recherche de cadeaux de Noël ou que vous souhaitez déguster un vin chaud et des mets dans le même thème, les marchés de Noël de Lyon sur la place Carnot et de Villeurbanne, dans le quartier de Gratte-Ciel, sont ouverts jusqu'au 24 décembre. Pour ces deux marchés, on retrouve des offres plus locales, axées sur le circuit court et sur des produits fabriqués par des artisans locaux. A Lyon, il s'agit d'une allée de 10 chalets entièrement dédiée aux artisans, tandis que le marché de Noël de Villeurbanne est à 100 % dédié à l'artisanat.

> Marché de Noël de Lyon : place Carnot, Lyon 2e, jusqu'au 24 décembre

> Marché de Noël de Villeurbanne : le long de l'avenue Henri Barbusse, Villeurbanne, jusqu'au 24 décembre

Le festival "VITALE" à Villeurbanne

Pour clôturer le titre de Villeurbanne 2022, capitale française de la culture, le collectif les Allumeurs de rêves, offre un spectacle de son et lumière "VITALE", qui est projeté tous les soirs sur la façade de la mairie, depuis le 16 décembre, jusqu'au 1er janvier 2023. Les moments festifs qui ont marqué l'année sont exposés à travers sept tableaux colorés. Le spectacle, d’une durée de 20 minutes, est diffusé en boucle chaque soir de 18h à 21h.

> place Lazare-Goujon, Villeurbanne, du 16 décembre au 1er janvier

Les expositions au musée des Confluences

Le musée des Confluences propose une nouvelle exposition autour des fleuves, depuis le 21 octobre dernier, jusqu'au 27 août prochain. L'événement "Nous, les fleuves", invite les visiteurs à suivre le cours d'un fleuve imaginaire et sur l'apparition de l'eau dans nos vies. L'exposition "Magique" est également présente au musée jusqu'au 5 mars 2023.

> Musée des Confluences (Lyon 2e)

Spectacle de lumières à Fourvière

Comme l'an passé, le spectacle son et lumières de Fourvière en mettra plein la vue aux Lyonnais. Cette fois-ci, c'est au lendemain de Noël que le spectacle donne rendez-vous. Du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023, les illuminations retracent plus de 2000 ans de son histoire. Pour l'événement, on retrouve les mêmes artistes qu'à Villeurbanne : les Allumeurs de rêves illumineront le site en cinq parties.

> Du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023, de 18h45 à 21h45

La 16e Biennale d'art contemporain à Lyon

C'est sur le thème "Manifesto of Fragility" de la 16e biennale d'art contemporain que les Lyonnais découvrent des œuvres sur les 12 sites d'exposition à Lyon. Depuis le 14 septembre dernier, les Lyonnais qui s'y aventurent, déambulent aux quatre coins de Lyon, en passant par les Usines Fagor Brandt, au musée d'art contemporain, ou encore au parc de la Tête d'Or. La biennale prend fin le 31 décembre 2022. Plus de 200 artistes originaires de 39 pays exposent leurs œuvres.

Walibi pour Noël

Le parc d'attraction Walibi, en Isère, ouvre ses portes au public jusqu'au 31 décembre 2022. Sous le thème de "Walibi ChritsWAAAS", le parc de 21 attractions se transforme en atelier de Noël, avec des spectacles et un accès au chalet du père Noël. Les organisateurs mettent également à la disposition des visiteurs une patinoire synthétique de 140 m². Le port de gants sera obligatoire. Les familles pourront profiter du spectacle "Christmas show" de 17 minutes.

> Walibi Rhône-Alpes, Les Avenières-Veyrins-Thuellin

L'Institut Lumière revisite les films classiques

Pour les vacances de Noël, l'Institut Lumière rediffuse des films classiques, souvent dédié aux enfants : Le Magicien d'Oz de Victor Fleming (1939, 1h38), L’Étrange Noël de Monsieur Jack de Henry Selick (1993, 1h16), ou encore E.T. de Steven Spielberg (1h55, 1982). L'Institut propose également des films pour les moins jeunes : Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré (1993, 1h46), ou encore Le Père Noël est une ordure du même réalisateur (1982, 1h28).

> Institut Lumière, Lyon 8e

L'exposition temporaire Toutânkhamon à la Sucrière

L'exposition Toutânkhamon, arrivée à la Sucrière le 29 septembre dernier et disponible jusqu'au 24 avril, offre une plongée immersive dans la tombe la plus célèbre du monde - le sarcophage de Toutânkhamon - reconstituée à l'identique avec un niveau de précision prodigieux. Les visiteurs seront guidés dans une reconstitution à l’identique qui va des produits utilisés pour les peintures murales jusqu’aux moisissures constellant les murs de la tombe, en passant par les procédés d’écriture utilisés en Égypte, il y a trente-trois siècles.

Retour en image sur l'exposition Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié.

> Sucrière, Lyon 2e