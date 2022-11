Le marché de Noël de Lyon de retour place Carnot le 26 novembre 

Du samedi 26 novembre au samedi 24 décembre une centaine de chalets occuperont la place Carnot, dans le 2e arrondissement, pour le traditionnel marché de Noël de Lyon.

Marrons glacés, miel, pain d'épice, truffes, sucreries, bières des fêtes, vin chaud, seront bientôt de retour place Carnot. À compter du samedi 26 novembre et jusqu’au samedi 24 décembre le marché de Noël, confié pour la deuxième année à l’entreprise locale Fééries de Noël, va s’installer dans le 2e arrondissement de Lyon. Au total 103 chalets, un peu plus que l’année dernière, seront repartis sur la place et ouvriront leurs portes de 10h30 à 20 heures en semaine et le dimanche et de 10h30 à 22 heures le vendredi et le samedi.

Une offre plus locale

Côté dégustation il y en aura pour tous les goûts, mais ne vous attendez pas à trouver de l’exotisme venu de l’autre bout du monde, les produits issus de la région, mais aussi du reste du territoire national seront mis à l’honneur. D’ailleurs, 20 à 25% des chalets proposant de l’offre alimentaire devront privilégier les produits en circuits courts et certifiés bio ou AOP. "Nous n’avions pas envie qu’il y ait trop de stands qui viennent de partout dans le monde, alors qu’il y a des artisans et des commerçants de notre région qui n’attendent que ça de pouvoir vendre sur le marché de Noël", justifie à Lyon Capitale, Camille Augey, l’adjointe au maire de Lyon en charge du projet.

Le marché de Noël c’est aussi l’occasion de faire quelques achats pour les fêtes de fin d’année en furetant dans les stands de jouets et de décorations de Noël, qui occuperont près de la moitié de l’espace en proposant de l’artisanat manufacturé, mais dont la "provenance du monde" ne doit pas dépasser 5% de l’offre globale. Autrement dit, là encore l’activité locale a été privilégiée. Les visiteurs pourront notamment découvrir les produits du label Fabriqué à Lyon. "On peut avoir des cadeaux qui ont du sens et qui en plus font fonctionner notre économie locale, nos commerçants, nos artisans", soutient Camille Augey.

🎁 Le samedi 26 novembre, venez trouver des idées de cadeaux équitables et originaux pour des fêtes de fin d'année éthiques, responsables et durables avec les labellisés "Lyon Ville Equitable et Durable". https://t.co/FyoEN1tpVQ pic.twitter.com/hOSPDLpdcu — Ville de Lyon (@villedelyon) November 22, 2022

En parallèle de l’ouverture du marché de Noël, la Ville organisera samedi 26 novembre la 7e édition de son Village de Noël des labellisés "Lyon Ville Equitable et Durable", dans la cour de l’Hôtel de Ville de 10 à 18 heures. Idées de cadeaux locaux pour les fêtes, ateliers créations de Noël, conférences, jeux ou encore parcours découvertes sur l’histoire des places situées autour de la mairie sont au programme.