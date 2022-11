La maison Germain possède une collection exceptionnellement importante de tissus, constituée depuis 1660. Ici, un magnifique damas or et argent en soie et viscose. @Antoine Merlet

Au programme de ce week-end du 19 au 20 novembre : marché de Noël, salons, concerts et brocantes.

Silk in Lyon

La soie est l'un des éléments essentiels du patrimoine lyonnais. Ce weekend, un salon lui est dédié au Palais de la Bourse dans le deuxième arrondissement. Au menu : vente de tissus et d'accessoires, animations mais aussi rencontre avec les artisans. Cette année, la ville de Côme en Italie est mise à l'honneur. Elle est intimement liée à la ville de Lyon. C'est un pôle soyeux majeur en Europe.

Voir aussi : "Le secteur de la soie offre de belles carrières et un emploi à vie"

Marché de Noël Lyon Can Do It

L’Intercontinental du Grand Hôtel-Dieu accueille ce week-end le marché de Noël des créateurs Lyon Can Do It. C'est la seconde édition de l’événement. Les artisans de la région y proposent leurs créations. Plusieurs stands vendent : des décorations, des bijoux, des illustrations, des accessoires, des vêtements, des cosmétiques, de la maroquinerie, etc... Des stands de petite restauration seront aussi présents sur place. L'entrée est libre. Une sortie pour trouver des idées et commencer ses achats de Noël.

Le salon I.D.d'art

Le format des marchés i.d. d'art s'est imposé dans plusieurs villes en France. Du 19 au 20 novembre, le salon se tiendra à Lyon, à la sucrière. Au programme : décoration, mode et gastronomie. 300 exposants sont réunis à chaque édition. C'est un rendez-vous convivial, une opportunité de rencontrer des artisans qui partagent leur passion et leur savoir-faire auprès des visiteurs. Les ateliers et les dégustations permettent aux visiteurs de vivre une belle expérience auprès des exposants.

"Soupe en scène" continu ce week-end

Cette année, c'est la 10e édition de soupe en scène. Le chef lyonnais Fabrice Bonnot se mobilise pour récolter des fonds au profit de l’association lyonnaise Notre-Dame des Sans-Abri. Vous pouvez y acheter des bols ou des litres de soupe. Tous les fonds récoltés sont redistribués à l'association. Pour accompagner tout cela, des concerts et des animations sont proposés durant la journée. Comptez 3,50 euros pour un bol, 12 euros pour un litre et 15 euros la soupe au chocolat.

Le Frip'show pour la Semaine Européenne de Réduction des Déchets

Le Frip'show va se dérouler le 19 novembre place Valmy dans le 9e arrondissement de 10h à 17h. Il s'agit de la 3ème édition de l'évènement coorganisée par 3 ressourceries du territoire : Val'Trions, le Bon Plan, Recyclerie de Rillieux-la-Pape. Des tonnes de vêtements originaux proposés à des prix planchers, une ambiance festive et joyeuse voilà ce que propose l'évènement. Le tout sur fond de lutte contre la "fast fashion" (acheter des vêtements et les jeter lorsqu'on ne les met plus).