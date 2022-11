A l'occasion du festival Silk in Soie de Lyon, Xavier Lépingle, directeur général Hermès Textile Holding et président d'Intersoie, est l'invité de "6 minutes chrono".

"C'est François 1er qui, donnant le privilège de commerce de la soie sur Lyon, ancre l'industrie sur le territoire. A l'époque, la soie était plus valorisée que l'or, relate Xavier Lépingle, le directeur général Hermès Textile Holding et président d'Intersoie (association interprofessionnelle de la soie. La soie est un bien très précieux et très convoité; et encore un peu plus sous Louis XIV, quand la mode est lancée à la Cour. Et les soyeux lyonnais s'emparent de cette opportunité : matière précieuse, savoir-faire de dessin et on lance l'activité."

Aujourd'hui, la filière soie en Auvergne-Rhône-Alpes, regroupe une quarantaine d'entreprises, soutient un peu plus de 2 000 emplois et représente plus d'1 milliard d'euros en valeur de produits vendus. "La soie est l'un des gros piliers de la filière textile d'Auvergne-Rhône-Alpes qui est la 1re région de France sur le textile".

Ce qui fait dire à Xavier Lépingle que la filière soie offre de "belles carrières et un emploi à vie".

Le festival Silk in Soie, LE rendez-vous de la filière textile en France de cette fin d'année est un événement grand public, unique en son genre en Europe qui aborde la soie dans sa globalité.

Au menu, des rencontres avec les industriels et leurs produits, un parcours du savoir-faire, de la matière première au produit fini pour appréhender toutes les étapes de fabrication et volet plus patrimonial avec des conférences passionnantes.

> Silk in soie : du 17 au 20 novembre au Palais de la Bourse

