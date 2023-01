Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 7 au 8 janvier

Au programme de ce week-end du 7 au 8 janvier : salons, grande Odyssée, vide dressing, chantier participatif...

Près de Lyon, la grande Odyssée

Lancement de la 19e édition de la course de la grande Odyssée, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit de l'événement annuel du chien de traîneau en Europe, dans un décor alpin. La course qui se tient du 7 au 19 janvier rassemble près de 65 mushers (conducteur de traîneau à chien) et de 600 chiens. Au départ de Megève, dès le dimanche 8 janvier, les athlètes devront parcourir près de 400 km et 12 000 mètres de dénivelé positif cumulé, en passant par Châtel, La Toussuire, Pralognan-la-Vanoise, Valmorel, jusqu'à Villard-de-Lans.

Le salon de l'étudiant

Le traditionnel salon de l’Étudiant lyonnais ouvre ses portes ce vendredi 6 janvier à 9 heures à Eurexpo. Plus de 250 exposants y sont attendus tout au long du week-end. Les représentants d'organismes de formation de tous les secteurs seront présents : commerce, santé, communication ou encore art. L'inscription au salon est obligatoire et gratuite en amont de votre visite.

> Eurexpo, du vendredi 6 à dimanche 8 janvier

Chantier participatif à Villeurbanne

Les associations Le passe jardins et des Espèces Parmi'Lyon organisent ce samedi 7 janvier, de 9h à 16h30, un chantier participatif au jardin du Vert-Luizet à Villeurbanne. Ouvert à tous, ce chantier vise à creuser une mare, bâcher, végétaliser, et planter des haies et des bosquets.

> 8 rue de l'Espoir, Villeurbanne, samedi 7 janvier de 9h à 16h30

Vide-dressing à Part-Dieu

Issu de l'initiative de l'agence Les filles de Lyon, le vide-dressing sera ouvert ce samedi 7 janvier de 11h à 18h, dans le quartier de la Part-Dieu. Les visiteurs pourront chiner sur une surface de 300 m². L'entrée est à 2 euros par personne.

> 6 rue de la Part Dieu, Insted, samedi 7 janvier de 11h à 18h

Pop-up store dans le Vieux-Lyon

Dans la foulée du shopping, une édition vintage est mise en vente dans un pop-up store dans le Vieux-Lyon. Du samedi 7 au dimanche 8 janvier, de 11h à 19h, les visiteurs pourront serpenter entre les allées d'exposants, La Frip Lyon, Météovintage, la friposphère. Un univers vintage qui allie les années 60 à 2000, ainsi qu'une exposition de photos dans la galerie de Lyon particule.

> 1 rue des Estrées, samedi 7 et dimanche 8 janvier, de 11h à 19h