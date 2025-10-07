Pollution : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi à Lyon

Les concentrations en polluants sont jugées relativement bonnes mardi 7 octobre à Lyon.

La qualité de l'air sera "globalement bonne à moyenne" ce mardi 7 octobre à Lyon indique Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. L'observatoire de la qualité de l'air note la présence d'une vent du nord qui "dispersera efficacement les polluants et la qualité de l'air".

Concernant les concentrations, elles seront bonnes pour les particules fines PM10 et le dioxyde de souffre. Elle resteront moyenne pour les PM2,5, le dioxyde d'azote et l'ozone.

La situation devrait rester similaire demain sous l'effet d'une météo globalement stable.