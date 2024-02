Pour Laurent Wauquiez, la décision du Conseil d'État sur CNews est une "dangereuse atteinte à la liberté d'expression"

Le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes juge que la décision du Conseil d'État sur l'appréciation du respect du pluralisme de l'information serait une "dangereuse atteinte à la liberté d'expression" voire une "dérive illibérale".

Dans une interview accordée au JDD, Laurent Wauquiez a vivement critiqué la décision du Conseil d'État au sujet des chaînes TV et du respect du pluralisme et de l'indépendance de l'information. Selon l'ancien président des Républicains, cette décision pourrait mener vers "un système où des personnes, nommées par le pouvoir, se mettraient à ficher politiquement les intervenants dans les médias, avant de décider s'ils peuvent ou non continuer à s'exprimer".

Les autorités administratives indépendantes ? Des "féodalités juridiques" selon Wauquiez

Pour rappel, le Conseil d'État a enjoint le 13 février dernier l'Arcom (anciennement CSA) à "prendre en compte la diversité des courants de pensée et d’opinions représentés par l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d’intervention des personnalités politiques", et ce afin d'apprécier le respect par les chaînes de télévision du pluralisme de l'information. L'Arcom devra, dans un délai de six mois, "réexaminer le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d’indépendance de l’information".

Cette décision avait ensuite créer la polémique chez les animateurs de la chaîne, propriété de Vincent Bolloré. Notons que le Conseil d'État précise pourtant bien que ces mesures ne concerne pas seulement CNews, mais globalement les chaînes de télévision "quelles qu’elles soient".

Interrogé par Charlotte d'Ornellas, elle-même chroniqueuse sur CNews, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, estime que cette décision est une "dangereuse atteinte à la liberté d'expression". "Si nous étions un pays d'Europe centrale, on parlerait de dérive illibérale", poursuit-il. D'après lui, les autorités administratives indépendantes sont des "féodalités juridiques qui ne répondent plus à personne".

Favorable à une interdiction des grèves pendant les vacances

Alors que la grève des contrôleurs de train se poursuit ce dimanche, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, s'est dit vendredi 16 février "favorable à une interdiction des grèves pendant les vacances scolaires", d'après nos confrères de Tribune de Lyon.

À l'occasion d'une conférence de presse présentant la nouvelle convention entre la collectivité qu'il dirige et la SNCF, l'élu LR a considéré que "beaucoup d'usagers sont fatigués par ce système de tragi-comédie dans lequel on achète la paix sociale à coup de primes".