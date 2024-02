Mister Rhône-Alpes sacré Mister France 2024

Le concours de "l'idéal masculin" a été remporté par un jeune Annécien de 22 ans, Charles Stamper.

Mister France est rhônalpin ! Charles Stamper a remporté hier le concours de Mister France 2024. Originaire d'Annecy, le jeune homme est commercial pour le constructeur automobile, BMW. Engagé aux côtés de la SPA, le vainqueur s'est notamment démarqué par un discours en faveur du bien-être animal.

Le jury présidé par Xavier de Fontenay

31 candidats se sont battus pour être élu "plus bel homme France" devant un jury présidé par Xavier de Fontenay. Le fils de Geneviève de Fontenay était accompagné par la chroniqueuse Danielle Moreau (TPMP), l’animateur Jordan De Luxe, l’actrice Marie-Hélène Lentini, la danseuse Katrina Patchett (Danse avec les stars), le chanteur Elliott (The Voice) et l’actrice-scénariste Sandrine Le Berre.

Il succède à Lisandre Van Muylders, Mister Corse, élu l'an dernier. Les candidats au concours Mister France doivent être de nationalité française, être âgés de 18 à 30 ans, mesurer au moins 1,75 mètre et être célibataire sans enfant et n'ayant jamais été marié.