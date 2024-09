Dans un entretien accordé au groupe EBRA, Laurent Wauquiez fait le constat que la région Auvergne-Rhône-Alpes est devenu un modèle en France.

L'heure du bilan a sonné. Élu (2016), puis réélu (2021) à la présidence du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez a officialisé son départ de la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes vendredi 23 août. Une démission expliquée par son retour à l'Assemblée nationale, 20 ans après son premier mandat.

Une semaine plus tôt, le président du groupe la Droite républicaine à l'Assemblée nationale avait convié ses soutiens en Haute-Loire pour sa rentrée, à l'occasion de sa treizième ascension du Mont Mézenc. Ce dimanche, un entretien du présidentiable en 2027 a été publié dans Le Progrès et Le Dauphiné Libéré, sous la forme d'un bilan.

On ne peut plus accepter qu’on soit « en même temps » travailleur et pauvre. Le travail doit redevenir une promesse pour tous : celle de pouvoir vivre décemment du fruit de ses efforts. #Mézenc2024 pic.twitter.com/SoAumy62qA — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) August 25, 2024

Élogieux envers son mandat, Laurent Wauquiez se félicite du travail accompli : "C'est émouvant de tourner cette page, mais je le fais avec une certains satisfaction d'avoir contribué avec mon équipe à en faire une très grande région", se réjouit-il, en évoquant toutefois un "serrement au cœur" de quitter ce poste qui lui est cher. "Je suis tellement heureux qu'elle (la région) soit désormais citée dans tous les sondages comme l'endroit où tous les Français ont le plus envie de vivre", avance l'ancien ministre du gouvernement Fillon III.

"Je continuerai à veiller sur le territoire"

Questionné sur ce départ prématuré, Laurent Wauquiez ne laisse pas dire qu'il a abandonné la région. "Je n'abandonne en aucun cas les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, je reste conseiller régional et je continuerai à veiller sur ce territoire", affirme l'homme de 49 ans. "C'est un territoire dynamique dont on peut être fier. C'est une heureuse, fière et courageuse. Et elle doit être un modèle pour notre pays", s’enthousiasme le natif de Lyon, qui promet de ne pas se déconnecter de ce territoire, contrairement à certains "élus nationaux" qu'il pointe du doigt.