Deux adolescents agés de 16 et 17 ans ont été pris en charge par les secours après une collision avec une voiture.

Ce matin vers 6h, un scooter et une voiture se sont percutées au croisement de la rue François-Gillet et la rue Pascal, dans le 3e arrondissement de Lyon. D'après nos confrères du Progrès et de BFM Lyon, les deux passagers du deux-roues ont chuté et ont été pris en charge par les pompiers. L'un d'eux, âgé de 16 ans, a été grièvement blessé.