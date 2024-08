Villeurbanne a installé des nichoirs à mésanges dans les parcs et jardins. (Image d’illustration – Pixabay)

Afin de freiner la prolifération des moustiques et chenilles, la mairie de Villeurbanne a installé des nichoirs dans ses parcs et jardins.

Utiliser les oiseaux comme solution naturelle aux insectes nuisibles ? C'est le pari de la mairie de Villeurbanne cet été. La Ville a installé des nichoirs à mésanges dans les parcs et jardins pour lutter contre les moustiques tigres et chenilles processionnaires. Ces nuisibles prolifèrent en effet durant la période estivale et sont vecteurs de maladie.

Une centaine de nichoirs installés en ville

Villeurbanne se bat depuis quelques mois contre les nids de chenilles processionnaires et a fait face au retour des moustiques-tigre. Une centaine de nichoirs ont ainsi été installés au début de l'été par la municipalité. Un projet issu du budget participatif et réclamé par les Villeurbannais dès 2021. Les mésanges sont les prédateurs naturels de ces deux nuisibles. Au total, l'installation des nichoirs n'aura coûté que 7 000 euros à la mairie, mais ceux-ci nécessitent un entretien régulier.

Ce recours aux mésanges était également l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Cela permet ainsi de favoriser le retour des oiseaux en ville, dans le cadre du plan Nature de la Métropole.

Pour rappel, les habitants sont invités à signaler tout nid de chenilles processionnaires. En premier lieu, les propriétaires, régies et bailleurs sont en capacité d'intervenir. Si aucune mesure n'est prise, le service de santé environnementale de votre mairie peut agir également.

Lire aussi :