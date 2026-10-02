Muse annonce deux concerts à la LDLC Arena près de Lyon en janvier 2027

Muse sera en concert près de Lyon les 16 et 17 janvier 2027.

Le groupe de rock britannique Muse sera en concert à la LDLC Arena de Décines-Charpieu les 16 et 17 janvier 2027.

Dans le cadre de la tournée The Wow ! Signal Europa Tour, le groupe de rock britannique Muse annonce deux concerts à la LDLC Arena les 16 et 17 janvier 2027.

La prévente se déroulera le 7 octobre à 9 heures, tandis que la mise en vente générale aura lieu le 8 octobre à 9 heures.

Sur scène, Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme et Dominic Howard reprendront leurs plus grands hits comme Uprising, Supermassive Black Pole ou encore Starlight, en plus des nouvelles chansons de leur dernier album, dont Unravelling et Be with You.