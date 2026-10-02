Avec 36 000 coureurs attendus dimanche 4 octobre, Run In Lyon va fortement perturber la circulation dans le centre de Lyon. Plusieurs quais, rues et ponts seront fermés pendant une grande partie de la journée.

Automobilistes, motards mais aussi cyclistes et utilisateurs de trottinettes devront anticiper leurs déplacements ce dimanche 4 octobre. À l'occasion de Run In Lyon 2026, qui proposera quatre parcours entre 5 et 42 km, d'importantes restrictions seront mises en place sur le tracé des courses.

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Des fermetures dès 3 heures du matin

Les premières interdictions débuteront dès 3 heures et pourront se prolonger jusqu'à 17 heures. Le secteur du Vieux Lyon sera particulièrement concerné, avec la fermeture notamment du pont Bonaparte, des quais Fulchiron, Romain-Rolland et des Célestins ou encore de l'avenue Adolphe-Max. À partir de 7h15, les restrictions s'étendront aux quais de Saône et du Rhône et à plusieurs ponts, dont les ponts Schuman, Masaryk, Clemenceau, Koenig et de l'Île-Barbe.

Le sud de Lyon sera également touché entre 8h30 et 15h30. La circulation sera notamment interdite sur une partie de l'avenue Jean-Jaurès, le quai Fillon, l'allée Pierre-de-Coubertin ou encore le pont Raymond-Barre. Sur le quai Charles-de-Gaulle, la chaussée sera réduite entre 7 heures et 15 heures.

Le stationnement également fortement perturbé

Les restrictions ne concernent pas uniquement la circulation. Dès samedi matin ou samedi soir selon les secteurs, le stationnement sera interdit sur de nombreux axes empruntés par les coureurs. Plusieurs parkings seront également impactés dimanche : Célestins et Saint-Georges seront par exemple fermés de 3 heures à 17 heures, tandis que les conditions d'accès aux parkings Terreaux, Saint-Antoine, Bourse ou Saint-Jean seront modifiées.

La Ville recommande donc d'anticiper ses déplacements et, autant que possible, d'éviter de circuler en voiture dans les secteurs traversés par la course.