Lyon : au lycée Édouard Herriot, la mobilisation des lycéens tourne au vinaigre

Des affrontements ont une nouvelle fois eu lieu à proximité du lycée Édouard Herriot (Lyon 6e). @CL

Pour la quatrième journée consécutive, des lycéens se sont mobilisés ce vendredi 2 octobre au lycée Édouard Herriot, dans le 6e arrondissement. La matinée a rapidement basculé en affrontements entre des individus encagoulés et les forces de l’ordre.

Depuis ce mardi 29 septembre, la mobilisation des lycéens fait rage dans plusieurs établissements de Lyon et du Rhône. Alors que le préfet du Rhône a interdit les rassemblements revendicatifs aux abords des 44 établissements concernés, des élèves ont une nouvelle fois manifesté ce vendredi 2 octobre. Lyon Capitale a suivi la mobilisation devant le lycée Édouard Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Les premiers heurts ont éclaté aux alentours de 8h30 sur l’avenue Maréchal Foch. Devant l’établissement, la situation était initialement calme. Peu avant 9 heures, plusieurs lycéens entraient encore dans le lycée pour assister à leurs cours, sous la protection d’une dizaine de CRS.

Les CRS regroupés ce vendredi 2 octobre devant le lycée Edouard-Herriot à Lyon. @CL

La mobilisation a ensuite pris forme avec plusieurs chants. Des slogans antifascistes, dont "Siamo tutti antifascisti", ont été entonnés, avant que d’autres ne ciblent directement les forces de l’ordre, comme "de l’argent pour les lycées, pour pas finir policier" ou "et tout le monde déteste la police". Quelques pancartes étaient brandies tandis qu’un saxophoniste accompagnait les manifestants.

Les lycéens font face aux CRS devant l’établissement Édouard Herriot (Lyon 6e)#Lyon #Blocus pic.twitter.com/sQbWzs6k2H — Lyon Capitale (@lyoncap) October 2, 2026

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Un groupe d’individus voulait en découdre

La situation s’est brusquement tendue avec l’arrivée, sur la place Edgar Quinet, d’un groupe de jeunes individus encagoulés et entièrement vêtus de noir. Des "aux armes" ont retenti, puis plusieurs tirs de mortiers d’artifice ont été dirigés vers les CRS positionnés devant l’entrée du lycée.

Les premières arrestations sont intervenues dans la foulée. Les individus encagoulés, mêlés aux lycéens, se sont ensuite dispersés dans les petites rues du 6e arrondissement, cherchant à prendre les forces de l’ordre par surprise. Comme lors des journées précédentes, des poubelles et des palettes ont été utilisées pour allumer des feux sauvages sur la route.

Les premières interpellations ont lieu devant le lycée Édouard Herriot#Lycée #blocus pic.twitter.com/QcuXPDvoTr — Lyon Capitale (@lyoncap) October 2, 2026

Vers 9h20, une accalmie s’est installée. Des lycéens ont tenté de reprendre la mobilisation de manière pacifique. Une scène a marqué la matinée : un camion de pompiers, en pleine intervention, a été acclamé par les manifestants. Quelques minutes plus tard, le même véhicule s’est toutefois retrouvé au milieu des affrontements et a servi de protection à plusieurs individus venus s’en prendre de nouveau aux forces de l’ordre.

Les pompiers acclamés par les lycéens du 6e arrondissement de Lyon.



La situation est plus stable.#Lyon #Blocus pic.twitter.com/bPommGKk8L — Lyon Capitale (@lyoncap) October 2, 2026

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Une situation devenue presque incontrôlable dans les rues du 6e

Ces derniers ont d’abord tenté de rallumer un feu de poubelles. Des lycéens se sont interposés. Les individus ont ensuite tiré de nouveaux mortiers d’artifice en direction des CRS déployés avenue Maréchal de Saxe. La situation est rapidement devenue difficile à contenir. Les individus se sont, une nouvelle fois, dispersés dans les différentes rues du 6e arrondissement et ont multiplié les offensives contre les forces de l’ordre.

Les casseurs tentent de piéger les CRS dans les rues du 6e arrondissement de Lyon.#Lyon #Blocus pic.twitter.com/1JJTdhOuPY — Lyon Capitale (@lyoncap) October 2, 2026

Ces scènes ont suscité l’incompréhension de plusieurs habitants et travailleurs du quartier. "C’est de pire en pire, quelle génération…", a lancé un passant pendant les affrontements. D’autres se retrouvaient coincés alors qu’ils devaient se rendre sur leur lieu de travail.

À noter qu’un photographe présent pour couvrir la manifestation a été victime d’un jet de pétard de la part d’individus prenant part aux affrontements. Et ce, alors qu’il se trouvait devant la porte d’un immeuble.

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