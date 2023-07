À deux heures de Lyon, sur les hauteurs de l’Oisans, Vaujany bénéficie d’un espace naturel ultra préservé à l’abri des Grandes Rousses, avec Le Taillefer et Belledonne pour perspective. Charmante station de ski l’hiver, l’offre nature en été, séduira marcheurs et vététistes mais aussi gourmands et oisifs en quête de tranquillité. Pour un aussi petit village (350 habitants à l’année), la palette d’activités offerte pour tous les âges est impressionnante. Bowling ? Cinéma ? Et pourquoi pas du patin à glace ou un hammam ?

Avec ses neiges éternelles, ses glaciers et ses arêtes acérées, l’Oisans constitue l’un des plus grandioses massifs alpins. Ce coin des Alpes françaises, à cheval entre les départements de l’Isère et des Hautes-Alpes, est entouré de sommets montagneux emblématiques, telle la Meije, et de cols prestigieux comme le col du Lautaret, à 2 057 mètres d’altitude, ou encore les cols de la Croix de Fer et du Glandon.

• Le saviez-vous ?

L’Oisans tient son nom du peuple celto-ligure des Ucènes. Cette appellation s’est progressivement transformée en Uissan, Uisson, Uïsan puis, jusqu’au XVe siècle, Visan. Les habitants de l’Oisans s’appellent toujours des Uissans.

Sortie fraîcheur à la cascade de la Fare

Une rando facile au départ du hameau de La Villette. Un petit train gratuit peut mener jusqu’à ce départ. Cette balade est un aller-retour de 1 heure 30 à travers la forêt de pins à crochets et d’épicéas. Petits et grands seront fascinés par cette cascade de 1 200 mètres qui naît des lacs du Plan des Cavalles situés juste au-dessus.

Trouver sentier à son pied

À Vaujany, l’histoire se raconte au fil des sentiers, conçus comme un voyage dans l’espace et le temps. Grâce à l’application Cirkwi, téléchargeable depuis le site www.vaujany.com, douze randonnées sont classées par niveau de difficulté, de la promenade en famille au circuit pour sportif aguerri. On trouve ainsi des balades thématiques comme “Au fil des Contes et légendes” où Vaujany se dévoile à travers les légendes, histoires et anecdotes des gens du pays, la plus belle transmission qui soit…

Le plateau des lacs de l’Alpette

Une randonnée facile qui sillonne à̀ travers plusieurs lacs d’altitude à 2 100 mètres. L’accès se fait par le téléphé́rique de Vaujany. Cette randonnée, d’une à trois heures selon l’objectif des lacs à atteindre, offre un magnifique panorama sur la chaîne de Belledonne et les massifs du Taillefer et du Vercors.

Aller-retour en téléphérique : 7 €

Le col du Couard : immersion dans la haute montagne

La montée au col du Couard par le Plan des Cavalles et le lac de La Fare est un itinéraire technique. Cette boucle complète et sportive se pratique à la journée sur 16 kilomètres et 1 400 mètres de dénivelée ! Le départ depuis l’office de tourisme se fait en direction du hameau de La Villette, d’où une montée raide mène les randonneurs jusqu’au col du Couard, situé à 2 234 mètres d’altitude. L’itinéraire continue vers les lacs glaciaires pour atteindre le lac de La Fare, le plus grand de tous et le point culminant de la randonnée.

Le Centre Estival du Collet : un espace dédié aux loisirs de plein air

À 1 400 mètres d’altitude, ce nouvel espace d’animations de cinq hectares est un véritable camp de base pour les vacanciers à̀ la recherche de fraîcheur et d’activités à̀ partager.

Sur place, on peut pratiquer le tennis, le basket, le tir à l’arc, du frisbee-golf, partager une partie de pé́tanque sur le boulodrome… Les enfants plébisciteront jeux géants et collectifs tandis que les ados pourront se défouler dans le skatepark. Côté fraîcheur, des jeux d’eau ont été conç̧us pour les enfants qui pourront s’amuser gaiement avant de sauter dans le bassin de baignade. À l’écart de l’agitation, de grandes terrasses verdoyantes invitent à̀ la contemplation, la méditation ou la pratique du yoga face à la vallée, tout comme le sentier pieds nus qui appelle à la déconnexion. Une aire de pique-nique est prévue à l’ombre des arbres, et un restaurant permet de se restaurer sur place.

Accès : depuis Vaujany, un sentier mène au lieu-dit du Collet en 30 minutes. Pour les moins sportifs, il est possible d’emprunter un petit train gratuit.

www.vaujany.com - Renseignements 04 76 80 72 37

Via ferrata

Située sur les flancs du massif des Grandes Rousses, la via ferrata démarre au bord de la magnifique cascade de La Fare. Répartie en plusieurs tronçons réalisables séparément, elle est surprenante avec ses 500 mètres de câble. Un parcours est accessible pour les débutants à partir de 14 ans. C’est encadré par un professionnel qu’il faut s’élancer dans cette via ferrata sportive.

Bureau des guides de Bourg-d’Oisans : 04 76 80 42 55

Vaujany, centre d’entraînement JO 2024 !

Depuis 2021, Vaujany a reçu la labellisation de centre de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques d’été Paris 2024. La station accueille ainsi cinq disciplines en préparation : escrime, escrime fauteuil, cyclisme sur route paralympique, cyclisme sur route olympique, triathlon olympique.

Station de trail

Vaujany est l’une des quatre bases de la Station de Trail de l’Oisans avec ses 390 kilomètres de sentiers balisés. Au départ de Vaujany, cinq parcours de trail, allant de 4 à̀ 26 kilomètres, sont proposés.

Vaujany, camp de base idéal pour les amoureux du deux-roues

En mode cyclo ou VTT, Vaujany offre tout à la fois : une altitude idéale pour pédaler et de splendides panoramas. Sa situation privilégiée sur la route des grands cols attire tous les amoureux du Tour de France et de ses montées mythiques !

Réservée aux cyclistes avertis ou aux amateurs de vélo à assistance électrique, une boucle de 70 kilomètres commence par longer le lac du Verney, porte d’entrée vers Vaujany pour rejoindre Le Rivier d’Allemont. Après une montée, plus soutenue, vers le lac de Grand’Maison, l’ascension continue au cœur des alpages pour atteindre le col de la Croix de Fer, à 2 067 mètres d’altitude et son panorama exceptionnel sur la vallée de l’Arvan, les aiguilles d’Arves et sur les sommets du massif des 7 Laux. Le retour s’effectue en passant par le col du Glandon avec une vue imprenable sur le col de la Madeleine et le Mont-Blanc…

www.vaujany.com - Renseignements 04 76 80 72 37

Un incontournable : le musée !

Très bien scénographié et interactif, le musée de Vaujany vous fera découvrir l’histoire de ce lieu, les métiers qui l’ont parcouru, la faune et la flore qui le peuplent mais aussi l’hydroélectricité, l’histoire du ski, les enjeux du changement climatique, tout y est abordé avec pé́dagogie. Sans oublier une expérience de simulateur de vol qui vous fera planer au-dessus du massif de l’Oisans !

Compter 1 heure 30 de visite.

Voir aussi les autres musées en Isère.

Sorties insolites !

Doté d’une large palette d’infrastructures (piscine, patinoire, hammam, cinéma, bowling, etc.), Vaujany propose également des divertissements insolites, tous gratuits. Ainsi, parmi ces offres, Aymeric Genevois, apiculteur passionné, fait visiter son installation de ruches au hameau de La Villette durant une heure. Équipés de la tête aux pieds, les vacanciers sont en immersion au plus près des ruches et découvrent les secrets de la fabrication du miel (le mardi matin entre 10 h et 12 h).

Autre idée, une nutritionniste apporte ses conseils pour bien manger et reconnaî̂tre les aliments bons pour le corps comme les plantes de montagne. Orties, baies, plantain, ail des ours… au cours d’une heure de balade, on découvre leurs qualités et bienfaits (le lundi de 17 h à̀ 18 h) !

Où se loger ?

• Le V**** de Vaujany

L’adresse select de la station, 25 chambres contemporaines et à l’esprit montagnard, avec piscine et spa. À partir de 170 €/2 personnes

Tél. : 04 76 80 71 00 – hotel-vdevaujany.fr

• Hôtel Les Cimes

Hôtel de charme à l’entrée du village

Tél. : 04 76 80 26 50

À partir de 140 €/2 personnes

www.madamevacances.com

• Le Moulin de la Villette

Ancienne bâtisse de montagne de 100 m2 entièrement rénovée, accueillant 6 personnes dans 3 chambres. Nuitée à partir de 150 €.

Contact : laurentberard@orange.fr

Où se restaurer ?

• Le Chalet gourmand

Cuisine gourmande, locale et de saison.

Tél. : 04 76 80 77 11

le-chalet-gourmand-vaujany.eatbu.com

• La Crêpe’Rit

De remarquables galettes et crêpes préparées avec des produits de la région.

Tél. : 06 03 98 07 43 - Bâtiment Le Saphir, Vaujany

• Affaire de goûts

Épicerie fine proposant des produits des fermes et éleveurs alentour.

Tél. : 04 76 79 86 46

• L’Eterlou

Une chocolaterie au sommet à partir de fèves de cacao sélectionnées. Dégustation de chocolats chauds sur place.

Tél. : 06 03 98 07 43

À ne pas manquer

• 14-16 juillet : Vaujany Circus Festival

Acrobates, clowns et artistes animent Vaujany pendant 3 jours. Gratuit.

• 24-28 juillet : Festival culturel Images & Nature. Animations ludiques, spectacles et films pour sensibiliser à l’environnement.

• 12-15 août : Les Pétarade. Un week-end pour les amoureux de la belle mécanique ancienne dans une ambiance festive. À voir : plus d’une centaine de véhicules anciens.

Comment s’y rendre ?

• Depuis Lyon, comptez 2 heures en voiture