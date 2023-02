Escapades en Isère : passion ski de rando !

Et si vous changiez du traditionnel ski de piste cet hiver ? À l’occasion de la fermeture des remontées mécaniques pendant la crise sanitaire, de nombreux vacanciers se sont essayés au ski de randonnée. Depuis, la discipline connaît un véritable essor, qui ne semble pas près de faiblir. Il faut dire que la perspective de partir à la découverte de paysages enneigés vierges de toute trace, seul au monde ou presque, a de quoi séduire. Face à ce succès grandissant du ski de randonnée, les stations de l’Isère s’adaptent. Week-end ski de rando au-dessus de la Romanche, ascension sous les étoiles et itinéraires sauvages en Oisans, balades sécurisées à la journée en Chartreuse, périples de plusieurs jours dans le Vercors, initiations ludiques à Belledonne… Sans oublier les impératives formations au maniement de l’équipement de sécurité incontournable et au secourisme en montagne, pour pratiquer en toute sérénité.

Saint-Pierre-de-Chartreuse, 100 % ski de randonnée

Le massif de la Chartreuse se prête particulièrement bien au ski de randonnée avec ses sommets peu difficiles, ses forêts odorantes et ses paysages à couper le souffle. Malgré sa faible altitude, la montagne se pare en hiver d’une généreuse couche de neige pour une ambiance féerique. Le point culminant du massif est Chamechaude et ses 2 082 mètres d’altitude. Un grand classique du ski de randonnée, qui se gravit en suivant un itinéraire balisé depuis le téléski de Chamechaude ou le col de Porte, pour environ 800 mètres de dénivelé.

• C’est aussi en Chartreuse que se trouve le tout premier espace dédié au ski de randonnée en Europe, et plus précisément à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Un petit village perché à 900 mètres d’altitude, à 1 heure 30 de route de Lyon, connu également pour son monastère historique. Depuis l’hiver 2012-2013, ce village-station authentique a été le premier à mettre en place un espace ski de rando qui accueille les débutants désireux de s’initier à la discipline comme les sportifs confirmés. Il existe aujourd’hui trois espaces similaires sur le territoire français : à Villards (Belledonne sud), au col du Corbier (Haut-Chablais) et dans la vallée de Munster (Alsace). Les habitués trouveront sans aucun doute leur bonheur à l’espace ski de rando : équipement technique à tester, coaching, formations… Tout y est pour vous permettre de partir à la découverte des recoins cachés de Chartreuse.

• Pour les débutants, des itinéraires balisés afin de s’essayer au ski de randonnée en toute sérénité. Deux incontournables : la Scia (3,8 km) et le Creux de la Neige (2,9 km) pour une immersion en pleine nature. Pour la descente, pas d’inquiétude, elle se fait par les pistes ! À 10 kilomètres de Saint-Pierre-de-Chartreuse, au col de Porte, la bien nommée école de Porte propose en outre des initiations complètes au ski de randonnée.

Plus d’informations sur : https://www.saintpierredechartreuse.fr/

À l’aventure dans le Vercors

Pour les mordus de ski de randonnée, le Vercors est la destination idéale à deux heures de route de Lyon. Que diriez-vous par exemple de vous évader le temps d’une journée (ou plus) dans la réserve naturelle des Hauts-Plateaux ? Il s’agit de la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine, qui s’étend sur 17 000 hectares. Dans ses alpages, ses forêts et à l’abri de ses falaises de calcaire vivent de nombreuses espèces protégées, que vous aurez peut-être la chance de croiser cet hiver. Le majestueux tétras-lyre par exemple, oiseau emblématique du Vercors, passe l’hiver dans un igloo confectionné par ses soins. Il n’en sort que rarement, tôt le matin ou tard le soir, et tient à sa tranquillité.

• Le ski de randonnée “nordique” est l’un des meilleurs moyens de découvrir ce paradis blanc, encore préservé de la fréquentation de masse. Un itinéraire d’environ 40 kilomètres relie Corrençon-en-Vercors au col de Rousset en traversant les paysages sauvages de la réserve, du nord au sud. Un incontournable pour les amoureux de la montagne, puisque cette randonnée suit la deuxième partie du parcours de la fameuse Grande Traversée du Vercors (GTV), qui s’étend sur 80 kilomètres. Pour celles et ceux qui ont déjà fait cette jolie itinérance, le plaisir sera d’autant plus grand de découvrir ses fabuleux panoramas sous la neige. Les plus sportifs pourront se lancer dans une traversée sur trois jours avec des haltes en refuges non gardés, pour une immersion complète en pleine montagne.

Plus d’informations sur : https://www.grandangle.fr/

• Un autre classique du ski de randonnée, version “alpine” cette fois-ci : les rochers de la Balme. Ceux-ci forment une longue crête rocheuse dont la pointe nord culmine à 2 063 mètres d’altitude, à proximité de la Tête des Chaudières (2 029 mètres). Un environnement minéral et escarpé, qui vous assurera une vue grandiose à l’arrivée. Au départ de Corrençon-en-Vercors, la première partie de l’itinéraire est plutôt tranquille, mais se corse rapidement pour déboucher sur un panorama à couper le souffle sur la chaîne des Alpes. Une belle randonnée de six heures, de difficulté moyenne, à réserver aux randonneurs un minimum expérimentés tout de même.

Plus d’informations sur : http://vercors.fr/

Ski de randonnée alpine ou nordique ?

Contrairement au ski de piste, le ski de randonnée “alpine” se passe allègrement de téléskis, télésièges et autres moyens de gravir la montagne sans effort. Pour dévaler ses flancs enneigés, il faudra le mériter. Grâce à des peaux de phoque (aujourd’hui synthétiques) collées sous des skis adaptés, vous pourrez partir à l’assaut des cimes enneigées. En descente, il vous suffira de ranger les peaux dans votre sac à dos et de vous laisser glisser. Pratique !

Il existe aussi le ski de randonnée “nordique”, qui ressemble beaucoup à son homologue alpin et ses peaux de phoque synthétiques. Celui-ci se pratique également en milieu naturel, sur des pistes non damées, mais avec des dénivelés faibles à moyens. L’objectif n’est pas de dévaler ensuite les pistes mais d’évoluer durant un ou plusieurs jours en pleine nature. Dépaysement garanti !

L’Oisans, eldorado du ski de rando

À cheval entre l’Isère et les Hautes-Alpes, ce territoire de montagne sauvage possède un relief escarpé ponctué de plateaux d’altitude et de sommets à plus de 4 000 mètres de haut. De quoi en prendre plein les yeux, grâce aux nombreuses activités qui attendent les athlètes comme les novices désireux de découvrir le ski de randonnée.

• Avez-vous déjà skié sous les étoiles, par exemple ? Direction les Deux-Alpes, à 2 heures 30 de route de Lyon, où le bureau des guides se propose de vous faire passer une soirée inoubliable, ski aux pieds. L’idée est de cheminer en pleine nature, à la seule lumière des étoiles – et d’une lampe frontale. Au terme de votre ascension, vous pourrez même dîner ou pique-niquer en altitude avant de redescendre en douceur jusqu’à la station. Plusieurs sorties nocturnes sont possibles, selon votre niveau.

Plus d’informations sur : https://www.guides2alpes.com/

• Vous avez l’esprit de compétition ? La Montée étoilée est faite pour vous. Le 18 mars, au coucher du soleil, munissez-vous d’une frontale, enfilez un dossard, chaussez vos skis et grimpez les pistes de Villard-Reculas, une station-village de l’Alpe d’Huez, à 2 heures 30 de Lyon. Votre objectif est de rejoindre le sommet du Signal, à 2 100 mètres d’altitude, 600 mètres de dénivelé sous les étoiles, les mollets en feu pour être le premier à profiter du panorama étoilé qui vous attend là-haut.

Plus d’informations sur : https://www.villard-reculas.com/

• Toujours en Oisans, ne manquez pas l’événement Traces en Vénéon. Ce grand rassemblement d’amateurs de ski de randonnée et de raquettes se déroule chaque année début avril. Cet hiver, il aura lieu les 1er et 2 avril 2023. Cet événement est ouvert à tous, débutants comme confirmés. Des professionnels du bureau des guides de la Bérarde Meije Écrins seront présents pour vous initier à la pratique d’une de ces disciplines, vous perfectionner et améliorer votre connaissance du milieu montagnard. Le meilleur moyen de profiter de ce week-end est sans doute de venir les deux jours avec nuitée en refuge, pension complète et encadrement par les guides.

Plus d’informations sur : https://www.guidesberarde.com/

• Les skieurs confirmés auront sans doute entendu parler d’Oz et de sa mythique course de ski alpinisme La Pyramide d’Oz, inaugurée en 1997. Réunissant au départ quelques passionnés, elle est rapidement devenue une épreuve phare pour les skieurs du monde entier. Pour découvrir le ski de randonnée et s’entraîner, un parcours permanent et balisé est accessible sur le secteur de l’Alpette et des Grandes Rousses. Cet itinéraire de 2,5 kilomètres et 250 mètres de dénivelé est situé sur une zone hors-piste sécurisée à 2 000 mètres d’altitude, sur le plateau des lacs des Petites Rousses.

Plus d’informations sur : https://www.oisans.com/

• Aux portes de l’Oisans, l’Alpe-du-Grand-Serre est sans doute l’un des meilleurs endroits pour apprendre le ski, alpin comme de randonnée. Accessible en deux heures de route depuis Lyon, cette station discrète est souvent épargnée par l’afflux hivernal. Et pourtant, ses forêts enneigées et sa simplicité en font la destination parfaite pour des vacances reposantes. Vous pourrez y découvrir en toute tranquillité le ski de randonnée grâce à trois itinéraires balisés. À proximité du domaine skiable, ils ont été pensés spécialement pour s’initier ou s’entraîner, avec des dénivelés progressifs de 495, 606 ou 816 mètres si l’on cumule les trois. Le parcours complet vous offrira de jolis panoramas sur le Taillefer, la Matheysine et même l’Obiou et le Vercors.

Plus d’informations sur : https://www.alpedugrandserre.info/

La sécurité avant tout !

Attention, le ski de randonnée est une discipline qui se pratique en général en dehors des domaines skiables. Si les stations iséroises mettent en place de plus en plus d’itinéraires sécurisés et balisés, vous pourrez également être amené à évoluer directement à flanc de montagne, sur des pistes naturelles, non damées, et dans un environnement propice aux avalanches. Une bonne connaissance des risques inhérents à la montagne hivernale est indispensable, ainsi que quelques équipements obligatoires : un détecteur de victime d’avalanche (DVA), une pelle et une sonde. Mais encore faut-il savoir s’en servir ! Dans le Vercors par exemple, un DVA Park sera installé cet hiver au pied des pistes du domaine alpin des Montagnes de Lans pour vous entraîner au maniement de cet appareil qui peut sauver des vies. En mode émission, le DVA émet à courts intervalles des impulsions sur la fréquence internationale de 457 kHz. En mode recherche, il reçoit ces impulsions et les traite pour localiser l’émetteur. À vous de jouer, pour retrouver le plus vite possible les quatre balises enfouies dans le DVA Park…

Plus d’informations sur : http://vercors.fr/

Et une fois que vous avez localisé une ou des victimes à secourir, que faire ? Pour aller plus loin, en Chartreuse, le bureau montagne Cartusiana propose des stages poussés pour mieux appréhender les risques en altitude. Ils seront dispensés par des formateurs habilités par l’Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches (ANENA). En plus des subtilités du DVA, vous découvrirez les différentes procédures à suivre, comment conduire une recherche de victimes, et surtout les bases de la gestion du risque d’avalanche lors d’une randonnée à ski ou en raquettes. Vous pourrez ensuite mettre vos nouvelles connaissances en pratique, avec une recherche (fictive) d’une ou plusieurs victimes qui auraient été emportées par une avalanche.

Plus d’informations sur : https://www.cartusiana.com/

Débuter dans une ambiance de haute montagne à Belledonne

Enfin, n’oublions pas la jolie chaîne de Belledonne et ses lacs aux eaux cristallines, à deux heures de route de Lyon. Une véritable ambiance de haute montagne y règne, en raison de la présence de nombreux sommets de plus de 2 500 mètres d’altitude. Le plus impressionnant est sans doute le Grand Pic de Belledonne, point culminant du massif, qui vous toisera de ses presque 3 000 mètres de haut. Les 70 kilomètres de long de Belledonne forment une véritable barrière naturelle, qui lui assure une épaisse couche de neige en hiver et des paysages enchantés.

• Chamrousse est une station ensoleillée bien connue en Belledonne pour son ambiance familiale, à seulement 1 heure 30 de Lyon. De nombreux touristes s’y rendent chaque année pour leurs premières vacances à la neige. Pour découvrir la montagne autrement, le bureau des guides et accompagnateurs de Chamrousse se propose de vous accompagner pour une sortie ski de randonnée encadrée. Une demi-journée, une journée voire plusieurs jours, c’est à vous de décider. Quel que soit votre niveau, le guide saura à coup sûr vous dénicher un itinéraire adapté, vous permettant de découvrir la discipline ou de vous perfectionner tout en contemplant les jolis lacs gelés caractéristiques du coin.

Plus d’informations au 07 66 01 02 46

• Faire du ski de randonnée sans savoir skier, c’est possible ! Cet hiver, testez donc le “snooc rando” à Chamrousse. Le snooc est à mi-chemin entre le ski de randonnée et… la luge. Ses skis courts et larges vous permettront de monter comme si vous aviez de vrais skis de randonnée, et de redescendre en luge ! Un tour de passe-passe rendu possible par une petite selle qui vient se fixer sur les skis pour la descente. Pas besoin d’autre équipement, il vous suffira d’enfiler une paire de bottes ou de chaussures de randonnée bien étanches. Il n’est pas nécessaire de savoir skier non plus, ce qui fait du snooc un choix idéal pour les débutants ou les enfants. Si la prise en main se fait aisément, les fous rires seront assurément au rendez-vous !

Plus d’informations sur : https://www.chamrousseaventures.com/

Où loger ?

• Gîte Faune –Villard-Notre-Dame. 06 49 82 13 99

• L’Auberge Buissonnière – Gresse-en-Vercors 04 76 34 37 28

• Gîte du Chat Botté – 66, chemin de l’Eterlou, Saint-Pierre-de-Chartreuse – 06 82 65 72 72

Où manger ?

• Café de la Gardette –Villard-Notre-Dame - 06 51 25 13 10

• La Chicholière – Le Village, Gresse-en-Vercors – 04 76 34 33 70

• Le Relais du Fort Saint-Eynard – Le Sappey-en-Chartreuse – 04 76 85 25 24

Événements

• Montée étoilée, le 18 mars à Villard-Reculas

• Traces en Vénéon, les 1er et 2 avril à la Bérarde

Comment s’y rendre ?

• Lyon – Saint-Pierre-de-Chartreuse : 1 heure 30 en voiture

• Lyon – Corrençon-en-Vercors : 2 heures en voiture

• Lyon – Oz/Vaujany : 2 heures en voiture

• Lyon – Deux-Alpes : 2 heures 30 en voiture

• Lyon – L’Alpe d’Huez : 3 heures en voiture

• Lyon – Alpe-du-Grand-Serre : 2 heures en voiture

• Lyon – Chamrousse : 2 heures en voiture

• En TER, Lyon – Grenoble : 1 heure 30 + bus