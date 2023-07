1000 tickets TCL offerts pour aller au grand parc de Miribel-Jonage

Sytral Mobilités, autorité organisatrice des transports en commun lyonnais, offre 1000 tickets "Famille" pour se rendre au grand parc de Miribel-Jonage.

Pendant l'été, les Lyonnais sont nombreux à s'accorder une pause de fraîcheur au grand Parc de Miribel-Jonage. Depuis le 1er juillet, cinq navettes estivales du réseau TCL offrent la possibilité aux habitants de la métropole de rejoindre facilement le grand parc de Miribel-Jonage. Pour l'occasion, le Symalim (syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de l'Île de Miribel Jonage) et Sytral Mobilités se mobilisent et offrent 1 000 tickets « Famille » pour rejoindre le Grand Parc.

La ligne N83, qui achemine les habitants depuis Vaulx-en-Velin la Soie au parc en 20 minutes est renforcée tout l'été, jusqu'au 3 septembre. Pour bénéficier des tickets, il faudra s'inscrire en ligne via le site du grand parc. À noter que l'opération est limité à un ticket "famille" par foyer et réservée aux 1000 premières demandes.

Une alternative à la voiture

Avec cette aide, le Sytral souhaite renforcer l'accessibilité du grand parc en offrant une alternative à la voiture. "Chaque été depuis 2021, des navettes sont déployées offrant la possibilité aux habitants de la métropole lyonnaise, résidant notamment dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville, de se rendre facilement au grand parc de Miribel-Jonage en transports en commun. Un dispositif qui représente près de 600 000 € de fonctionnement annuel", souligne Matthieu Vieira, membre du conseil d’administration de Sytral Mobilités.

