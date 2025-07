Dermatose nodulaire : les syndicats agricoles vent debout contre les préfectures

La FDSEA demande l’abrogation immédiate des arrêtés préfectoraux pris "de façon précipitée et disproportionnée" après la détection d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse à Entrelacs, en Savoie, premier foyer du genre en France.



Découvert le 29 juin 2025 en Savoie, le foyer de dermatose nodulaire préoccupe. À la suite de l’identification, les préfectures de Savoie, de Haute-Savoie, de l'Ain et de l'Isère ont pris la décision commune d’appliquer strictement la règlementation européenne pour endiguer la pathologie bovine.

Mais la FDSEA (Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles) des Savoie, les Jeunes Agriculteurs et l’ensemble de la filière laitière s’oppose à ces arrêtés dénonçant dans un communiqué "une mise en œuvre précipitée et disproportionnée de l’arrêté préfectoral […] Les mesures imposées par le droit européen et appliquées sans discernement par les autorités françaises sont incohérences et disproportionnées."

Ils dénoncent également les règlementations imposée par l’Europe avec des "mesures disproportionnées" comme l’obligation de pasteurisation généralisée du lait ou encore la zone de restriction de 50 kilomètres. Qui, selon le syndicat agricole, impacterait "2 200 élevages représentant 225 000 animaux."

Les syndicats estiment également que la mise en place de ces mesure entrainerait une pertes estimée à plus d’un million d’euros par jour pour la filière laitière. Face à cette situations ils interpellent le gouvernement. La FDSEA demande au gouvernement "de faire preuve de courage politique et à suspendre immédiatement l’application de ces mesures européennes inadaptées."

Les syndicats demandent aussi une réponse plus ciblée sur le terrain et que la France puisse négocier une dérogation européenne pour "appliquer des mesures proportionnées, traçables, adaptées."