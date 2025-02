Haute-Savoie : une économie en difficulté 

Selon une étude de la CCI de Haute-Savoie, l’économie haut-savoyarde a montré des signes de ralentissement en 2024.

En 2024, les fêtent de fin d’année n’ont pas été positives pour tout le monde. En effet, de nombreux secteurs ont impacté négativement l’économie deHaute-Savoie, selon l'étude de la CCI locale.

L’industrie a subi un ralentissement marqué, notamment dans le décolletage destiné à l'industrie automobile avec un chiffre d'affaires de 2,28 milliards d'euros (-0,8% / 2023).

Plus globalement, on constate une baisse des chiffres d’affaires, marges et des carnets de commande dans le secteur industriel. Le commerce est également en difficulté, particulièrement au niveau de l’équipement de la personne et de la culture-loisirs, tandis que l’alimentaire et la santé-beauté résistent mieux. L’artisanat, quant à lui, traverse une période mitigée, confronté à des difficultés de trésorerie et une contraction des effectifs. Le secteur des services est globalement stable, cependant le transport et l’immobilier restent fragiles, avec un niveau de confiance des dirigeants en baisse.

La construction continue de se fragiliser, avec une chute des logements autorisés (-17,6%) et commencés (-4,7%), qui pèse fortement sur le secteur du bâtiment. Dans le même temps, l’emploi se dégrade, la demande d’emploi "catégories A/B/C" augmente de 3,2% sur un trimestre et de 5,1% sur 12 mois (plus fortes hausses de la région). Le taux de chômage du 3ème trimestre est de 5,6% (+0,1 point). L’industrie totalise plus de la moitié des demandes d’autorisation d’activité partielle et représente, à l’instar des services aux entreprises, plus du 1/4 des licenciements économiques.

Des signes de résilience

Le commerce international reste stable, marqué par une légère hausse des exportations (+0,5%) et une baisse des importations (-3,6%), permettant un solde commercial positif en hausse. Le tourisme affiche quant à lui d’excellents résultats grâce à une forte fréquentation pendant la période du nouvel an (83,5% d’occupation en moyenne sur les deux semaines de vacances), bénéficiant autant aux stations-villages qu’aux stations d’altitude.

De son côté, l’agriculture affiche de bons résultats malgré une météo capricieuse : la production laitière est en hausse, les ventes de fromages sont positives, et le marché de la viande ovine ainsi que celui des veaux affichent de bonnes performances. La saison des sapins de Noël a également été fructueuse en termes de ventes et de chiffre d’affaires. Enfin, dans le domaine des travaux publics, l’activité se maintient malgré le recul du logement.