"Tout le monde est pris en considération" : À Lyon, l'Ehpad de la Sarra bien rôdé face à la canicule

Hydratation renforcée, espaces climatisés, repas froids… À l’Ehpad de la Sarra, les équipes ont adapté leur organisation pour protéger les résidents face à la vague de chaleur.

Alors que cette troisième vague de chaleur pourrait encore s'abattre sur l'Hexagone jusqu'au 18 juillet, la vigilance est de mise, en particulier pour les personnes les plus sensibles, des nourrissons aux personnes âgées. C'est notamment le cas à l'Ehpad public de la Sarra. Situé dans le 5e arrondissement de Lyon, l'établissement accueille environ 90 résidents depuis 2023, répartis sur quatre étages. Pour s'en occuper, 60 personnes se relaient, à hauteur de 30 agents par jour. Au milieu de la "place du village", sorte de salle commune à l'entrée du bâtiment, ces derniers ne semblent pas souffrir de la chaleur.

Laurent Quesada habite ici depuis l'ouverture de cet Ehpad. Il occupe le poste de président du comité de vie sociale, chargé de faire remonter les problématiques des résidents à la direction ainsi qu'au centre communal d'action sociale (CCAS), l'établissement public qui s'occupe, entre autres, de la gestion des quatre Ehpad publics de Lyon. "Je n'ai pas de problème de chaleur, j'ai la chance de ne pas avoir le soleil qui tape sur ma fenêtre" concède Laurent Quesada, sourire aux lèvres. Pour subsister, il compte sur une astuce bien à lui : "Comme me le disait mon père, j'enroule une serviette autour de ma bouteille d'eau pour garder la fraicheur".

Alain Quesada, résident et président du comité de vie sociale @ RB

Le plan bleu déclenché dès la première vague de chaleur

Une vigilance particulière est portée sur l'hydratation. "C'est un risque majeur pour les personnes âgées. Nous avons de la chance, aucun de nos résidents n'a été hospitalisé" souligne Valérie, infirmière. Pour cela, le personnel a dû considérablement s'adapter. "Nous avons une personne supplémentaire mobilisée de 10 h à 17 h pour faire le tour de l'établissement et apporter de l'eau", se satisfait Daouia Elyabadri, directrice de l'Ehpad de la Sarra depuis sa création. "En moyenne, chaque personne reçoit dix tours de boisson quotidiennement" complète Céline de Laurens, adjointe au maire de Lyon déléguée au bien-être des séniors, également vice-présidente du CCAS de Lyon.

Une adaptation qui s'inscrit dans un dispositif plus large. "Dès la première vague de chaleur (à la fin du mois de mai NdlR), nous avons déclenché le plan bleu. C'est une organisation différente, mais nous sommes rôdés", explique Daouia Elyabadri. Pour rappel, cet outil de gestion consiste à placer un établissement en cellule de crise pour mieux anticiper les conséquences d'un risque identifié. "Nous réorganisons aussi nos journées. Pendant ces périodes, le personnel pousse les résidents à descendre dans les espaces climatisés (température stabilisée à 26 degrés), car il peut parfois faire chaud dans les chambres, jusqu'à trente degrés. Les activités physiques sont annulées, pour laisser place à des temps plus calmes. Nous agissons aussi sur la nourriture en ne donnant à manger que des plats froids", poursuit la directrice de l'Ehpad."Ça a changé du tout au tout. Nous sommes très bien accompagnés", confirme Laurent Quesada qui n'a pas pour autant lâché le sport, profitant d'une salle climatisée pour faire ses exercices. "Je fais 84 minutes de vélo par jour et de la gymnastique douce", confie-t-il.

Daouia Elyabadri et Céline de Laurens @RB

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Des brasseurs d'air ajoutés cet été

Sur demande du comité de vie sociale, des brasseurs d'air ont été installés cette année, répartis sur les quatre étages de l'établissement, ainsi que dans toutes les chambres. Six climatiseurs mobiles sont également venus renforcer le dispositif, tandis que des filtres ont été mis en place sur les fenêtres. "Nous sommes à l'écoute des directeurs qui connaissent bien leurs besoins. Ici, nous pouvons compter sur une équipe stable et dynamique. Nous devons nous assurer que nous avons les moyens humains et matériels nécessaires", note Céline de Laurens, qui affirme que les coûts engagés par le CCAS sur cette période ne peuvent pas être encore chiffrés.

Une situation exceptionnelle qui renforce néanmoins le lien social entre les résidants. Assise sur un fauteuil au centre de "la place du village", Danielle discute avec deux autres femmes et ne semble pas souffrir de la chaleur. "On s'est tous bien adaptés. Tout le monde est pris en considération. Il y a toujours quelque chose à faire. On ne s'ennuie pas ici", ironise celle qui est arrivée à la Sarra il y a six mois. "D'ordinaire, je crains la chaleur. J’ai de la veine de pouvoir être au frais. J’adore la compagnie des équipes soignantes", ajoute Andrée.

Au sein de l'UVP, la fraicheur est aussi de sortie @RB

Même dans l'unité de vie protégée, réservée aux personnes atteintes d'alzeihmer, ou ayant besoin d'un accompagnement permanent, la tendance est au bon vivre. Air de ginguette en toile de fond, ces résidents particuliers profitent d'un rafraichissement original. Aux manettes, Sarah, une membre du personnel, qui mouille leurs pieds à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

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