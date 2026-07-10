Culture
Harris Gkekas © Pink Process

Tout l’monde dehors : réinventer notre humanité avec la danse

  • par Martine Pullara

    • À l’écoute de mineurs non accompagnés basés à Lyon, inspiré par Aimé Césaire, Harris Gkekas crée une pièce dystopique pour un danseur, un musicien et des smartphones.

    Danseur, chorégraphe et pédagogue, Harris Gkekas a un parcours rempli de riches collaborations avec de grandes compagnies – Ballet de l’Opéra de Lyon, Ballet Preljocaj, Ballet de l’Opéra du Rhin – et d’importants chorégraphes tels Christian Rizzo, Catherine Diverrès, Ioannis Mandafounis, Maguy Marin. 

    En 2015, il fonde Strates, sa compagnie, avec laquelle il développe un travail qui revendique l’implication du spectateur et le déploiement actif de son regard, explorant une danse autour de la notion de fragments et leur agencement pour accueillir sa vibration originelle. 

    Également musicien, il signe de nombreuses compositions notamment à la guitare acoustique, électrique et basse, mais aussi au piano et percussions. Les Lyonnais pourront découvrir sa dernière création ÉCHOS PARCle 15 juillet, dans le cadre de Tout l’monde dehors dans l’amphithéâtre des Trois Gaules. 

    Installation de téléphones portables

    Pièce dystopique pour un danseur, un musicien et des smartphones, créée à partir de fragments de Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire – œuvre poétique exprimant la condition inégalitaire des Noirs –, elle consiste en une installation de téléphones portables devenus les vestiges d’un monde où tout aurait disparu qui diffusent telle une rumeur persistante des voix et des sons accompagnés en live par la guitare et le dispositif électronique de Gérard Torres. 

    Le public est guidé par le danseur à l’intérieur d’un univers fait de barrières, symbole d’empêchement, traversant des mélodies, des mots et des images, les corps transformés en réceptacles d’un monde disparu. 

    Pointant également une société du virtuel, son impact sur nos identités et nos relations aux autres, ÉCHOS PARC interroge surtout ce qui fait sens pour notre vie comme pour la survie de certaines populations, le projet reposant notamment sur les improvisations poétiques de jeunes mineurs non accompagnés des campements voisins de la place Louis-Pradel (Le Passage et jardin des Chartreux) avec également le collectif soutiens/migrants Croix-Rousse. 

    Au creux de conversations anodines, leurs voix douces évoquent le quotidien, des souvenirs, questionnant en filigrane la nécessité (ou pas) de l’espoir d’un lendemain. Avec cette pièce immersive, Harris Gkekas nous invite à éprouver en direct notre humanité et imaginer des chemins pour la réinventer.

    ÉCHOS PARC - Harris Gkekas et Gérard Torres – Le 15 juillet à l’amphithéâtre des Trois Gaules, rue Lucien-Sportisse (Lyon 1er) à 21 h 30. Gratuit – www.lyon.fr/tlmd

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