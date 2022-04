Alors que les intempéries frappent une grande partie de la France ce jeudi 7 avril, Météo France vient de placer la Savoie en vigilance orange en raison d’un fort risque d’avalanches, engendré par de grosses chutes de neige.

Prudence en cette fin de semaine si vous avez prévu de vous déplacer en dans les Alpes ce week-end et plus particulièrement en Savoie où le risque d’avalanches est de plus en plus en plus important ces dernières heures. Selon Météo France de grosses chutes de neige sont à prévoir et que "l'activité avalancheuse attendue pour cet épisode est observée en moyenne une à deux fois par hiver".

D'ici vendredi matin, au-dessus de 2.200 m, elles atteindront 50 à 70 cm sur la Haute-Tarentaise et la Vanoise, voire un mètre sur le Beaufortain; 30 à 50 cm dans les autres massifs, non concernés par la vigilance orange. Le cumul total pourra atteindre 70 à 100 cm, et plus localement sous l'effet du vent, à la fin de l'épisode samedi matin.